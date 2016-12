70% tháp C dự án Xi Grand Court đã “có chủ” trong ngày ra mắt

Theo kế hoạch, Phú Sơn Thuận chỉ công bố 66 căn giai đoạn 1 của tòa tháp C. Tuy nhiên, do lượng khách giữ chỗ cao hơn gấp 2 lần so với lượng căn hộ được đưa ra và chỉ trong khoảng 2 giờ, 100% căn hộ giai đoạn 1 của tháp C đã được khách hàng đặt mua nên chủ đầu tư quyết định đưa ra thêm một phần giai đoạn 2 của tòa C với mong muốn khách hàng có thêm cơ hội để sở hữu căn hộ Xi Grand Court. Kết thúc lễ ra mắt, tỷ lệ tiêu thụ thành công của giai đoạn 1 Xi Grand Court đạt hơn 70% trên tổng số căn tháp C.

Với tỷ lệ về cung - cầu của dự án cho thấy, Xi Grand Court có hấp lực mạnh đối với thị trường, mặc dù nguồn cung căn hộ cao cấp hiện đang dồi dào.

Tòa tháp C Xi Grand Court nằm trong chiến lược nhân rộng không gian sống tiêu chuẩn, chất lượng đến với nhiều đối tượng khách hàng hơn, do đó, căn hộ tháp C đa phần có diện tích trung bình 50m2-60m2. Với mức giá từ 2,1 tỷ/căn, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% (tương ứng 420 triệu) trên tổng giá trị căn hộ và không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào cho đến khi nhận nhà vào tháng 12/2017 sẽ được sở hữu căn hộ thuộc tháp cuối cùng và cũng đẹp nhất Xi Grand Court. Điều này khiến cho sản phẩm tháp C của Phú Sơn Thuận có khả năng tiệm cận tốt nhu cầu mua nhà của thị trường.

Anh Nguyễn Văn Hiếu – một trong 66 khách hàng giai đoạn 1 may mắn sở hữu 1 căn hộ block C của dự án Xi Grand Court chia sẻ: “Tôi may mắn dành được 1 suất mua trong đợt này. Tôi đã đi tham khảo rất nhiều dự án và muốn tìm một căn hộ diện tích vừa phải, vị trí trung tâm, tiến độ ổn định, pháp lý đầy đủ, phương thức thanh toán “thoáng”…

Tháp C của Xi Grand Court hiện đã xây xong tầng 17 trên tổng số 27 tầng, được hưởng toàn bộ tiện ích, dịch vụ chung của dự án, diện tích 50-60 m2 nên phù hợp với gia đình nhỏ của tôi, còn được tặng kèm gói trang trí nội thất. Đặc biệt chính sách thanh toán được trả chậm, đó cũng là một trong những lý do chính để tôi quyết định chọn căn hộ nơi đây.”

Chị Hồng Vân, một nhà đầu tư cho hay: “Dự án Xi Grand Court nằm ngay trung tâm thành phố, có thể kết nối dễ dàng với mọi tiện ích ngoại khu từ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí đến những dịch vụ hành chính công. Lượng khách thuê nhà tại đây được đánh giá ổn định từ nguồn khách hàng tiềm năng tại khu vực là các gia đình trẻ, giới Hoa kiều, doanh nhân, giáo viên các trường quốc tế cũng như nhu cầu sống tại khu vực trung tâm TP.HCM đang tăng cao. Vì thế, đầu tư căn hộ tháp C Xi Grand Court tại thời điểm này, tôi nghĩ rất thích hợp, nhất là khi giá trị đầu tư ban đầu không quá lớn, chủ đầu tư lại có cam kết cho thuê trong 2 năm.”

Giới quan sát thị trường nhận định, tháp C Xi Grand Court hội tụ các yếu tố cần và đủ của một bất động sản đáp ứng được cả hai mục đích mua để ở và đầu tư nên sức hút của dự án là điều dễ lý giải.

Mức giá hợp lý, phương thức thanh toán 20% cho đến khi nhận nhà vào tháng 12/2017 và chính sách hỗ trợ tài chính tối đa từ chủ đầu tư giúp người mua sắp xếp tài chính thuận tiện. Điều này đặc biệt cần thiết đối với gia đình trẻ, những người có thu nhập khá muốn sở hữu căn hộ cao cấp ngay khu trung tâm.

Trong tháng 12, khách hàng mua căn hộ sẽ được tặng gói nội thất trị giá 150 triệu và cam kết cho thuê trong 2 năm trị giá 24.000 USD áp dụng với căn hộ 3 phòng ngủ, tặng gói nội thất 100 triệu và cam kết cho thuê trong 2 năm trị giá 19.200 USD áp dụng với căn hộ 2 phòng ngủ. Cơ hội trúng xe Toyota Camry 2.0 và nhiều phần quà giá trị khác trong lễ tri ân khách hàng 2017. Thông tin chi tiết tại: http://xigrandcourt.com/ Hotline: 0906 329 188.

Theo AD

Theo Trí thức trẻ