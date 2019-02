Hôm qua tôi nhận được một tin nhắn từ một độc giả. Cô ấy vô cùng thất vọng và phẫn nộ về sự nghiệp hiện tại của mình. Cô ấy không hiểu tại sao cô ấy làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài như thế nhưng vẫn chưa được thăng chức. Cô ấy buồn bã nói với tôi rằng cô ấy đã bỏ lỡ vị trí giám sát viên trong công ty tới ba lần liên tiếp.

Từ trong lời nói của cô ấy, tôi thấy rõ một nỗi buồn trọn vẹn. Đúng vậy, khi bạn đầu tư công sức trí tuệ vào công việc cũng không kém người khác, nhưng những điều tốt đẹp lại không mỉm cười với bạn. Chúng ta vẫn luôn âm thầm trở thành một con ốc vít, cho đến khi tuổi tác và kinh nghiệm cũng chẳng còn là lợi thế của ai nữa. Dần dần, thời gian giết đi ngọn lửa nhiệt huyết trong chúng ta. Cuối cùng, ta đạt được gì?

Tôi cũng là nhân viên văn phòng suốt 13 năm, nó đã khiến tôi hiểu ra một sự thật. Cuộc sống là phải tự túc, không ai cho không ai cái gì cả. Người cho bạn ngày hôm nay cũng có thể lấy lại từ bạn một thứ gì đó trong tương lai.

May mắn có thể tình cờ mà gặp chứ không thể cưỡng cầu. Thay vì chờ đợi may mắn từ ai đó ban cho mình, tốt hơn hết là hãy tìm cách tự biến mình thành một lá bài may mắn.

Để tôi chia sẻ với các bạn mấy câu chuyện nhỏ này nhé.

01

Tôi vẫn còn nhớ rằng có một cặp vợ chồng trong một công ty bên cạnh. Bởi vì có sự khác biệt về địa vị và cách đối xử với công việc trong hệ thống, những người khác là cán bộ trong khi cả hai đều là công nhân. Và họ đã rời khỏi công ty đó.

Vào thời điểm đó, họ đã ở độ tuổi 30. Họ phải tìm cách tự kiếm sống. Hai người quyết định vào Bình Thuận ở và mở một nhà hàng Tứ Xuyên ở đó. Sau một thời gian kinh doanh có tốt, có xấu, bao nhiêu vất vả, mồ hôi với nước mắt, họ đều đã cùng nhau gồng gánh trải qua tất cả, để đến bây giờ những gì họ có được sau 8 năm khiến họ hiên ngang mà thách đồ rằng: Những vị cán bộ kia dù có tích lũy suốt 30 năm cuộc đời cũng không tài nào sánh bằng họ bây giờ.

Không dừng lại ở phát triển chuỗi nhà hàng, mà họ còn quay trở lại Hà Nội và đầu tư cổ phiếu và bất động sản nữa. Do đó, ngay cả khi con đường ở nơi làm việc không hoạt động, thì cuộc sống của họ vẫn không ảm đạm!

Nếu bạn sẵn sàng thay đổi bản thân, ngoài việc làm việc và ngủ 16 giờ mỗi ngày, chắc chắn ta không được bỏ qua 8 giờ len lỏi trong ngày.

Trong 8 giờ len lỏi này, bạn có thể sử dụng nó để cải thiện bản thân. Bạn có thể là CEO của chính mình, có thể chủ động tập thể dục cho sức khỏe của chính mình, và dành thời gian ở bên gia đình, bạn bè; mở rộng quan hệ xã hội trong công việc.

02

Một số bà mẹ thường nói với tôi rằng họ cũng muốn làm một cái gì đó sau giờ làm việc tại văn phòng để cải thiện thu nhập, nhưng lại không biết mình có thể làm gì.

Mỗi lần đối mặt với một vấn đề như vậy, tôi thực sự rất buồn. Ngay cả khi bạn còn không biết chính mình có thể làm gì thì làm sao tôi biết được?

Khi một người luôn có việc gì đó để làm, anh ta sẽ rất hạnh phúc. Khi trạng thái này xuất hiện, điều đó có nghĩa công việc đó là thứ anh ta muốn làm; ngược lại cũng có những công việc có thể kiếm ra tiền, nhưng nó lại khiến bạn cảm thấy thật tốn công sức và mệt mỏi, hầu hết những công việc như thế đều không thể làm trong một thời gian dài. Bởi vì bạn trái tim bạn vốn không yêu thương nổi công việc đó, rồi cơ thể bạn sẽ không nói dối đâu, nó sẽ cho bạn biết rằng đây là trạng thái tâm trí thực sự của bạn và từ bỏ công việc kia là lẽ tất yếu.

Tôi cũng từng đã từng cho rằng công việc của mình chỉ là đến công ty ngồi 8 tiếng rồi về, kỹ năng rồi cứ thế mà có.

Trên thực tế, điều này cũng đúng. Nhưng nếu bạn sẵn sàng dành thêm thời gian để cải thiện khả năng chuyên môn của mình trong 8 giờ còn lại, tôi tin rằng trình độ và kỹ năng chuyên môn của bạn sẽ cao hơn nhiều so với hiện tại và cơ hội tăng lương tại nơi làm việc là điều đương nhiên.

Do đó, những hoạt động thầm lặng trong 8 giờ này sẽ là chìa khóa quan trọng để mở ra khoảng cách giữa mọi người.

Vấn đề ở chỗ sử dụng thời gian này như thế nào. Nó thực sự cần được xác định theo tình hình thực tế của mỗi người. Mọi người đều khác nhau. Những gì người khác thích không phải là điều bạn giỏi và thích. Tìm điểm quan tâm sâu sắc nhất của bạn là con đường đúng đắn nhất phải đi.

03

Có một điểm nữa mà mọi người có thể đã bỏ qua.

Mặc dù mỗi chúng ta khác biệt nhau rõ ràng về mức độ phát triển nghề nghiệp, độ tích lũy của cải, cũng như nguồn gốc gia đình, kinh nghiệm cá nhân, sức khỏe thể chất… nhưng cơ sở thời gian 8 giờ là giống nhau đối với mỗi người.

Sự khác biệt duy nhất là một số người đã biết cách sử dụng mức độ thời gian đó cao hơn, hiểu được sự phối hợp khoa học, khả năng tự kiểm soát tuyệt vời và có thể nói lời tạm biệt với giải trí, thực phẩm và trò chơi. Đó là một kỹ năng cốt lõi được sử dụng như một cơ hội để phấn đấu cho mục tiêu tự do tài chính và giấc mơ kinh doanh của họ.

Tôi tin rằng có nhiều cơ hội cho sự nghiệp mới trong tương lai. Nhưng nó chỉ phải thuộc về những người không ngừng cải thiện bản thân mọi lúc mọi nơi, một người an phận sẽ không thể biết được cánh cửa nghề nghiệp tương lai ở đâu.

Vì thế, xin đừng ngần ngại, hãy bắt đầu rèn luyện bản thân với 8 giờ còn lại trong ngày nhé.

Tôi sẽ chỉ cho bạn bước đầu tiên của việc này đó là sử dụng hiệu quả ngay 1 tiếng sau giờ làm.

Đầu tiên: Nếu bạn dành 1 giờ sau khi tan làm để làm điều bạn cho là hữu ích như là học ngôn ngữ mới hay thiết kế đồ họa, bạn sẽ cảm thấy thoải mãn và vui vẻ hơn. Điều này sẽ đem đến sự thay đổi rõ ràng trong hiệu suất làm việc. Một nhân viên luôn vui vẻ là một nhân viên tốt và sớm muộn, sếp cũng sẽ để ý đến sự khác biệt của bạn so với những người khác.

Thứ hai: Bạn không thể hoàn toàn trông mong vào việc học một điều gì đó mới hay rèn luyện sở thích trong thời gian làm việc tại công ty. Bởi bạn sẽ liên tục bị xao nhãng và thu nhập cá nhân cũng giảm đi đáng kể, hơn thế điều này còn gây phản tác dụng đến hiệu suất làm việc, thậm chí khiến bạn thường xuyên mất tập trung. Thời gian sau giờ làm, bạn được tự do lập ra những quy định riêng và làm chủ thời gian theo cách bạn muốn. Một giờ đồng hồ trong khoảng thời gian này chính là thời điểm bạn nên dùng nó để đạt được mục tiêu.

Thứ ba: Tích tiểu thành đại. Chẳng hạn như, mỗi ngày bạn dành 1 tiếng để học một thứ ngôn ngữ mới, sau một năm, tất cả những thời gian được dùng để luyện tập sẽ giúp bạn đạt mức gần như lưu loát. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ biết thêm một ngôn ngữ sau mỗi năm!

Cuối cùng: Thường xuyên cân nhắc điều khiến công ty quyết định tuyển dụng hay thăng chức cho bạn phụ thuộc vào yếu tố gì để từ đó, bạn sẽ luyện tập trong mỗi một giờ đồng hồ sau khi làm việc. Ví dụ bạn học tiếng Italy đạt đến trình độ gần trôi chảy, hãy viết điều đó vào hồ sơ xin việc của mình, nó có thể có lợi khi bạn nộp đơn cho những công ty yêu cầu một kĩ năng ngôn ngữ nhất định.

Thử sử dụng 1 giờ đó với những việc làm này xem:

1. Đọc sách

Đúng vậy, đọc sách là một sự lựa chọn đúng đắn. Hãy đọc sách một cách nghiêm chỉnh. Bất kì thể loại nào, từ tiểu thuyết hư cấu đến những câu chuyện có thật, từ viễn tưởng đến lịch sử, lãng mạn hay kinh dị. Với một giờ đọc sách mỗi ngày, bạn có thể hoàn thành một quyển sách mỗi tuần. Càng đọc nhiều, càng hiểu biết nhiều. Bạn sẽ có thêm những chủ đề trò chuyện và nâng cao hiểu biết trong công việc, nhờ đó thúc đẩy sự nghiệp của mình.

2. Bắt đầu những dự án cá nhân

Điều này cực kỳ có lợi, đặc biệt khi nơi làm việc không cung cấp cho bạn một cơ hội được làm gì đó cho riêng mình. Những dự án như xây dựng một website hay làm công việc tình nguyện sẽ thưởng cho bạn những giá trị cá nhân tinh tế hơn. Tất cả đều đóng góp trực tiếp vào sự thành công của bạn trong tương lai.

3. Phát triển mối các quan hệ

Mọi người đều biết việc gia tăng các mối quan hệ là ưu thế không thể phủ nhận đối với nghề nghiệp hay định hướng cá nhân. Tất cả những gì bạn cần làm là đi ra ngoài và gặp gỡ một ai đó! Ngoài ra, bạn cũng có thể dành thời gian sau giờ làm để tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp.

Tất cả những điều trên chỉ là một số gợi ý nho nhỏ dành cho 1 giờ trong 8 giờ đồng hồ len lỏi trong ngày của chúng ta. Những gì bạn cần làm bây giờ là hãy nghĩ ra kế hoạch cho cả 7 giờ còn lại nhé.