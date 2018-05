9 loại thực phẩm tự nhiên không chứa gluten - Tác nhân gây ra 55 căn bệnh nguy hiểm mà bạn không ngờ tới

Theo một bài viết tổng hợp trên New England Journal of Medicine (Tạp chí y học New England), việc ăn gluten có thể dẫn tới 55 căn bệnh khác nhau bao gồm: bệnh loãng xương, bệnh kích thích đường ruột, bệnh viêm tấy đường ruột, bệnh thiếu máu, ung thư, mệt mỏi mãn tính, viêm loét, viêm khớp, lupus, đa xơ cứng , các bệnh về thần kinh và tâm thần như lo âu, trầm cảm, tâm thần phân liệt, suy giảm trí nhớ, đau nửa đầu, động kinh và tự kỷ.



Các nhà khoa học chứng minh trẻ tự kỷ rất nhạy cảm với gluten. Một chế độ ăn thực phẩm không chứa gluten có thể giúp trẻ em bị mắc chứng tự kỷ cải thiện được một số triệu chứng nhất định như về nói hay giao tiếp xã hội.

Rất tiếc không phải nhà sản xuất nào cũng ghi rõ trên bao bì về sự hiện diện gluten, vì vậy bạn càng phải lựa chọn cẩn thận hơn những thực phẩm hàng ngày để bảo vệ chính mình.

Dưới đây là 9 thực phẩm từ tự nhiên không chứa gluten:

Đậu gà

Đậu gà là một thực phẩm tuyệt vời nằm trong chế độ ăn uống không có gluten với nhiều tác dụng đa dạng. Loại đậu này chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh - bao gồm protein, vitamin và khoáng chất, cũng như cung cấp chất xơ.

Bổ sung đậu gà trong chế độ ăn uống của bạn có thể đóng một vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc một số căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Ngoài ra, đây cũng là một nguồn cung cấp nhiều khoáng chất khác bao gồm mangan, magiê, kẽm và đồng, cũng như một số vitamin B khác như thiamine và vitamin B-6.

Bạn có thể sử dụng bột đậu gà để thay thế nguyên liệu nướng (bánh mì hoặc bánh pizza).

Khoai tây

Khi có ý định sử dụng đồ ăn không chứa gluten, mọi người thường chọn đồ ăn đóng gói không chứa gluten nhiều hơn là chọn những thực phẩm chứa tinh bột lành mạnh như khoai tây.

Trên thực tế, lượng kali ở khoai tây bằng hai lần ở chuối, nó cũng chứa tinh bột hấp thụ chậm và có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Ngô

Ngô là một loại thực phẩm công nghiệp không chứa gluten, chứa nhiều chất xơ cũng như protein cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, hãy ăn bánh làm bằng bột ngô hoặc đơn giản là những bắp ngô luộc để được cung cấp tinh bột một cách bổ dưỡng nhất.

Hạt hồ trăn (hạt dẻ cười)

Hạt hồ trăn không chỉ là lựa chọn về thực phẩm không chứa gluten, mà còn là một trong những loại thức ăn nhẹ có hàm lượng calo thấp nhất, ít chất béo nhất.

Nếu bạn muốn làm salad không chứa gluten cho bữa ăn tối nay, hãy sử dụng hạt hồ trăn thay vì dùng crouton (bánh mì nướng dùng với xúp) như thường lệ. Hạt hồ trăn chứa nhiều protein và chất xơ, chính vì thế bạn sẽ có cảm giác no lâu hơn.

Pho mát Cheddar



Mặc dù không phải tất cả các loại phô mai đều không chứa gluten nhưng phô mai cheddar là một trường hợp ngoại lệ.

Phô mai cheddar là một thực phẩm hữu hiệu cung cấp canxi và protein trong chế độ ăn uống của bạn. Loại phô mai này cũng chứa tương đối thấp carbohydrate, chính vì thế đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn sử dụng thực phẩm ít carb. Thậm chí, nó cũng có thể giúp ngăn ngừa sâu răng.

Khoai lang

Cũng giống như khoai tây, khoai lang cũng nằm trong danh sách các loại thực phẩm không chứa gluten tự nhiên. Dạng carbs có trong khoai lang là carbs phức tạp, điều này có lợi cho cơ thể bạn vì khối lượng đường của chúng vào cơ thể sẽ phải mất khá nhiều thời gian để phá vỡ. Đồng nghĩa là bạn sẽ nhận được một khối lượng thấp hơn các loại đường khác đi vào theo một tốc độ ổn định trong suốt cả ngày.

Ngoài ra, khoai lang cũng chứa một hàm lượng lớn vitamin A, chất xơ và một lượng kali cần thiết cho cơ thể.

Súp lơ

Một điều tuyệt vời là lượng carb trong súp lơ thấp hơn cả ở khoai tây. Không những không chứa gluten, thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin C, vitamin B, canxi và magiê.

Quả óc chó

Chúng ta đã biết óc chó chứa rất nhiều công dụng, đặc biệt tốt cho các bà mẹ đang mang thai. Bên cạnh đó, nó cũng được liệt kê vào danh sách những thực phẩm không chứa gluten độc hại.

Hạt diêm mạch

Diêm mạch là một loại hạt nổi tiếng về hàm lượng chất xơ cao, giúp giữ cho bạn no lâu. Nó cũng là một nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể bạn cần.