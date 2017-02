9 phút mỗi buổi sáng giúp nâng bước thành công của tỷ phú tự thân Tony Robbins

Trong cuốn sách mới nhất của mình với tựa đề "Tools of Titans”, Ferriss viết về những thói quen và việc làm thường lệ của những con người thành đạt, trong đó có tỉ phủ tự thân người Mỹ Tony Robbins, người đã vươn lên từ cảnh túng thiếu để xây dựng lên một đế chế tỉ đô.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, Tony Robbins còn được biết đến như là một nhà hảo tâm và tác giả của ba cuốn cẩm nang bán chạy nhất tại nước Mỹ: "Unlimited Power”, "Awake the Giant Within", "Money: Master the Games”.

Qua những tác phẩm và những câu châm ngôn đầy nhiệt huyết được đúc kết từ chính kinh nghiệm cuộc đời của mình, Tonny Robbins đã truyền cảm hứng, động lực, niềm tin cho mọi người trên con đường tìm kiếm thành công không chỉ trong công việc kinh doanh mà trong cuộc sống cá nhân.

Một trong những câu nói nổi tiếng của Tony Robbins: "Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn khi bạn còn trên cõi đời này. Hãy trải nghiệm mọi thứ. Hãy quan tâm tới bản thân và bạn bè. Hãy cứ vui vẻ, điên cuồng hay kỳ dị... Đến bất cứ đâu bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình và có cơ hội học hỏi từ chính lỗi lầm của mình. Đừng cố gắng trở thành người hoàn hảo mà hãy là tấm gương cao đẹp về lòng nhân ái”.

Tỉ phú tự thân Tony Robbins đã chia sẻ một việc làm nhỏ, giản đơn hàng sáng song lại là "chìa khoá” giúp ông đi đến thành công.

Tony Robbins bắt đầu mỗi sáng bằng việc dành khoảng từ 9 đến 10 phút để làm một việc có thể được ví như "thiền”. Tuy nhiên, mục tiêu của Robbins khi làm việc này hoàn toàn khác hẳn, đó là để tạo nguồn cảm hứng và khơi gợi cảm xúc tích cực cho một ngày hiệu quả.

Tỉ phú Robbins chia thông lệ của mình thành ba phần như sau:

3 phút đầu: BIẾT ƠN NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ

Tony Robbins đã có một triết lý sống như nghệ sỹ, nhà tiên tri và triết gia Ấn Độ Kahlil Gibran đã gói ghém trong hai áng thơ của mình: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

Ông bắt đầu ngày mới bằng nghĩ về ba điều mà ông hàm ơn. Ông chia sẻ với nhà văn Ferriss: "Tôi dám chắc rằng một trong những điều đó rất đỗi đơn giản: có thể chỉ là một làn gió thoảng qua khuôn mặt mình, phản xạ của những tảng mây trôi tôi vừa chợt thấy".

Quy trình này sẽ giúp xua tan mọi giận dữ và sợ hãi. Ông nói: "Khi chúng ta biết ơn, tất cả chúng ta biết không có chỗ cho sự tức giận. Tương tự, "bạn không thể vừa sợ, vừa biết ơn”.

Tony Robbins cho biết ông đã được "cải hoàn" nhờ luôn lặp lại năm chữ "Tôi yêu bạn. Cảm ơn". Theo ông, tình yêu, trân trọng những gì mình đang có và việc đánh giá cao các giá trị sẽ giúp bạn tăng cường cảm xúc tích cực và vượt qua những tình huống tưởng chừng như khó khăn nhất. Chính triết lý sống giản đơn này đã nâng bước Tony Robbins đi đến thành công.

3 phút thứ hai: CẢM NHẬN

Robbins tập trung để "cảm nhận sự hiện diện của Chúa, nếu bạn muốn, tuy nhiên bạn có thể chọn ngôn ngữ biểu đạt cho chính mình. Khi sự hiện hữu này đi vào tâm khảm, tôi có cảm giác được hoá giải mọi vấn đề trong cơ thể, tâm tư, cảm xúc, mối quan hệ và tài chính của tôi. Tôi thấy như giải quyết được bất cứ thứ gì cần được giải quyết".

3 phút cuối: HÌNH DUNG VỀ TƯƠNG LAI

Tonny Robbins hình dung "3 điều hướng tới”: 3 việc ông sẽ thực hiện trong ngày. Ông khuyên nhủ: "Hãy nhìn nhận việc đó như thể đã hoàn thành. Hãy cảm nhận những cảm xúc”.

Theo Tonny Robbins, ai cũng có thể tìm thấy 10 giây tĩnh tại và suy ngẫm vào mỗi sáng để tạo xung lượng tràn đầy cho một ngày sống và làm việc thật ý nghĩa. Tỉ phú tự thân này nói: "Không có lý do gì để biện hộ... Nếu bạn không có 10 giây, bạn không cả một cuộc đời".

Xuân Hương

Theo Trí thức trẻ/CNBC