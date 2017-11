9 tháng đầu năm 2017, tập đoàn SCG đạt gần 20.500 tỷ đồng lợi nhuận

Ngày 01/11/2017, ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn SCG công bố kết quả hoạt động trước kiểm toán của công ty trong quý 3 năm 2017, với doanh thu bán hàng đạt 72.550 tỉ đồng (3.173 triệu USD), tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và 3% so với quý trước nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc từ tất cả các ngành kinh doanh. Lợi nhuận Quý đạt 8.835 tỉ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước do khoản tài sản thuế thu nhập hoãn lại lên tới 1.200 tỉ đồng (53 triệu USD) trong Quý 3 năm 2016, bên cạnh việc lợi nhuận ngành hoá chất giảm tới 11% so với quý trước do cổ tức thời vụ từ các khoản đầu tư của quý trước giảm.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 của SCG đạt 20.425 tỉ đồng (1.239 triệu USD), giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, do tình hình cạnh tranh cao và tình trạng suy thoái nhẹ tại thị trường Xi măng – Vật liệu xây dựng tại Thái Lan. Trong khi đó, doanh thu bán hàng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 225.014 tỉ đồng (9.849 triệu đô la Mỹ), chủ yếu do giá hoá chất tăng cao. Doanh thu xuất khẩu chiếm 27% doanh thu bán hàng hợp nhất của SCG, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước đạt 150.062 tỉ đồng (2.659 triệu USD).

Tại khu vực ASEAN (ngoại trừ Thái Lan), doanh thu bán hàng Quý 3/ 2017 của SCG đạt 17.963 tỉ đồng (807 triệu USD), tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 24% tổng doanh thu của tập đoàn. Doanh số bao gồm hoạt động bán hàng trong nước và nhập khẩu từ Thái Lan.

Tính đến ngày 30/9/2017, SCG có tổng giá trị tài sản của SCG là 375.209 tỉ đồng (16.866 triệu USD); trong đó, tài sản tại khu vực ASEAN (trừ Thái Lan) chiếm 25% và tương đương 95.048 tỉ đồng (4.273 triệu USD).

Tại thị trường Việt Nam, doanh thu bán hàng của SCG trong Quý 3/2017 đạt 6.885 tỉ đồng (309 triệu USD), tăng 8% so với cùng kỳ năm trước nhờ kết quả kinh doanh từ ngành bao bì và xi măng – vật liệu xây dựng. Trong 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu bán hàng của SCG đạt 19.185 tỉ đồng (840 triệu USD).

Vào tháng trước, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2017 (VCSF 2017), SCG đã chia sẻ Mô hình Tuần hoàn Khép kín được áp dụng thành công tại tập đoàn, với mục tiêu trở thành đơn vị kinh doanh tiên phong theo định hướng bền vững.

Ông Montri Mahaplerkpong, Phó Chủ tịch Tập đoàn SCG Việt Nam chia sẻ: “SCG đã nỗ lực triển khai mô hìnhTuần hoàn khép kín xuyên suốt trong chuỗi cung ứng, từ khâu chọn lọc nguyên vật liệu thô đến quá trình sản xuất và tiêu thụ. Trong hoạt động thu mua, tập đoàn yêu cầu các nhà cung ứng phải đạt Tiêu chuẩn Xanh theo ISO 14000 và các nguyên vật liệu thô phải có các chứng chỉ về môi trường. Trong sản xuất, SCG đã ứng dụng thành công hệ thống xử lý nước thải với chất lượng nước đầu ra có thể tái sử dụng. Các nhà máy giấy của SCG đã giảm được lượng nước tiêu thụ từ 15 m3/tấn còn 6,5 m3/tấn, nước sau khi thải ra lại tiếp tục được xử lí và sử dụng được cho mục đích tưới tiêu. Bên cạnh đó, sản phẩm của SCG cũng được tiếp thị theo hướng nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tính bền vững và giá trị sinh thái tác động đến đời sống của người dân.”

Đề cập đến tầm quan trọng của khái niệm Tuần hoàn khép kín, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiêm Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, VCCI hướng đến hỗ trợ người dân Việt nam triển khai thực hiện mô hình Tuần hoàn khép kín vì một nền kinh tế phi phát thải, tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư cũng như nắm bắt được cơ hội kinh doanh trị giá 4,5 nghìn tỷ USD do Nền kinh tế Tuần hoàn khép kín mang lại.