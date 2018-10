9 tháng đầu năm, Việt Nam đón 11,6 triệu lượt khách quốc tế

Theo công bố của Tổng Cục Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt 11,6 triệu lượt khách, duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ năm 2017. Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 09/2018 đạt 1.212.597 lượt khách, giảm 8,4% so với tháng 08/2018 và tăng 24,2% so với tháng 09/2017. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 985.075 lượt khách, chiếm 81,2% (tăng 18,5% với tháng 09/2017); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 8.090 lượt khách, chiếm 0,7% (giảm 18,9% so với tháng 09/2017); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 219.432 lượt khách, chiếm 18,1% (tăng 62,7% so với tháng 09/2017).



Tính đến nay, (9 tháng đầu năm 2018), ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam 09 tháng đầu năm 2018 đạt 11.616.490 lượt khách, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 9.407.391 lượt khách (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2017); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 190.805 lượt khách (tăng 0,5 % so với cùng kỳ năm 2017); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 2.018.294 lượt khách (tăng 62,1% so với cùng kỳ năm 2017).

Cũng theo công bố này, các thị trường nổi bật của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm phần lớn vẫn là nhóm thị trường châu Á như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia…Số lượng khách từ các thị trường này tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, lượng khách đến từ một số thị trường như: Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển…cũng đều tăng. Riêng hai thị trường khách du lịch Lào và Campuchia giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với lượng lớn khách du lịch nước ngoài, 9 tháng đầu năm 2018, khách du lịch nội địa cũng đã đạt 62,1 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017./.