9.000 tỷ đồng từ 14 dự án lớn chuẩn bị đổ bộ vào Quảng Ngãi

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.

Các dự án này gồm Tổ hợp Trung tâm Thương mại Nhà phố Shophouse Quảng Ngãi, Trung tâm thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C, Trung tâm trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi, Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, Nhà máy sản xuất và gia công đồ nội ngoại thất Millennium Dung Quất...

Ngoài ra còn một số dự án lớn khác như nhà máy tách và hóa lỏng khí công nghiệp, Nhà máy sản xuất vải Xindadong TEXTILES-Dung Quất, Thủy điện Trà Khúc, Nhà máy sản xuất vải Zigui Jisheng – Wangsheng Dung Quất, Nhà máy nhựa Phúc Hà – Dung Quất, Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp Intersack Quảng Ngãi, Chuỗi nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao OFB Mộ Đức, Nhà máy chế tạo thiết bị phụ trợ và bãi đỗ phương tiện vận tải cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, nhà máy dệt sợi SHENGYANG Dung Quất.

Được biết, trong 10 tháng đầu năm 2017, Quảng Ngãi đã thu hút được hơn 88 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 74 nghìn tỷ đồng; trong đó có 06 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 275 triệu USD. Tổng vốn đầu tư tăng gấp 11 lần so với cả năm 2016 và số dự án tăng hơn 37 dự án so với cả năm 2016; đây là một con số ấn tượng trong thu hút đầu tư so với những năm gần đây.

Ngoài Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi còn có 04 khu công nghiệp tập trung và 15 cụm công nghiệp, làng nghề được đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu cho các nhà đầu tư để đầu tư, sản xuất kinh doanh. Trong đó Khu phức hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị VSIP là một trong những dự án mới, kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.