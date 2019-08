A-ERA REALTY chính thức phân phối Sun Grand City New An Thới

Phú Quốc phát triển thoả mãn nhu cầu từ du lịch nghỉ dưỡng đến an cư lạc nghiệp

Phú Quốc là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế hàng đầu Việt Nam. Để có được thành quả như hiện nay, Phú Quốc không ngừng đưa ra các định hướng, chiến lược phát triển đúng đắn. Từ việc được phê duyệt sẽ phát triển thành Đặc khu kinh tế đến việc xin chủ trương của Chính phủ thành lập Thành phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Song song với định hướng là các chính sách mở cửa, khuyến khích và tạo điều kiện cho các chủ đầu tư lớn rót vốn vào đảo Ngọc, tập trung phát triển lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Điển hình như Sun Group, Vingroup, MIKGroup, FLC… với những công trình nghỉ dưỡng theo chuỗi, dần hình thành các hệ thống resort nghỉ dưỡng chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Hạ tầng giao thông như công trình Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng biển hàng hoá quốc tế An Thới, cảng biển hành khách Dương Đông, đường điện cáp ngầm Hà Tiên – Phú Quốc, đường trục chính Nam – Bắc, đường bao quanh đảo… cũng góp phần giúp phát triển kinh tế Phú Quốc đạt mức tăng trưởng bình quân 27,52%/năm.

Chưa hết, để đưa Phú Quốc phát triển và trở thành một thành phố kiểu mẫu thì bức tranh sinh hoạt độ thị cần sôi động hơn bây giờ. Thay những khu dân cư sinh hoạt kiểu cũ, mạng lưới giao thông chằng chịt bằng một bức tranh mới hiện đại hơn, văn minh hơn. Và đó là lý do Sun Grand City New An Thới ra đời. Dù không thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của đảo Ngọc, xong đây sẽ là dự án khởi đầu cho mình nền văn minh hiện đại, cuộc sống chất lượng hơn tại Nam Phú Quốc.

Sun Grand City New An Thới: đẹp vị trí – đúng thời điểm – trao cơ hội đầu tư

Sun Grand City New An Thới gây ấn tượng bởi lối kiến trúc mái vòm được phối trí cùng hệ sinh thái thực vật và nắng ấm của đảo ngọc tạo nên một không gian sống đậm chất địa Trung Hải. Trải dọc dự án là những dãy nhà phố đa sắc màu nối tiếp nhau tới quảng trường hình thành một đô thị nhộn nhịp, sôi động. Các tiện ích về khu vui chơi, spa, bệnh viện hay trường học đều được sắp xếp tỉ mỉ để mang tới cho cư dân một cuộc sống đủ đầy. Là khu đô thị đảo đầu tiên của Việt Nam, Sun Grand City New An Thới sẽ là lựa chọn sống văn minh, đẳng cấp cho cư dân, doanh nhân, người nước ngoài đến và làm việc, sinh sống tại đảo Ngọc.

Dự án được xây dựng với quy mô 35ha tại thị trấn An Thới, "cửa ngõ" dẫn vào khu Tây Nam đảo Ngọc. Giao thông thuận lợi giúp cư dân chỉ cần 5 - 22 phút để di chuyển tới các Bãi Kem, Bãi Sao, Bãi Trường, ga cáp treo Hòn Thơm; sân bay Phú Quốc, thị trấn Dương Đông.

Giới chuyên gia đánh giá, vị trí dự án mang tính chiến lược đường dài, vừa hướng tới cuộc sống tiêu chuẩn, vừa tạo ra những cơ hội kinh doanh hiệu quả khi cung cấp dịch vụ cho lượng khách du lịch khổng lồ ghé thăm đảo.

Thử hình dung, với mạng lưới liên kết vùng mạnh mẽ, các căn nhà phố thương mại tại dự án sẽ là nơi các du khách ghé qua khi đến với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort; Sun Premier Village Primavera hay Sun Premier Village The Eden Bay… mua sắm, trải nghiệm cuộc sống địa phương đảo ngọc. Lợi nhuận thu về từ kênh đầu tư này có thể đánh giá vô cùng tiềm năng.

A-ERA REALTY tiếp tục đồng hành cùng Sun Group phân phối Sun Grand City New An Thới

Liên tục được đề danh là Đại lý triển vọng tại lễ vinh danh tri ân của Sun Group năm 2017 và năm 2018, Công ty TNHH A-ERA REALTY vẫn luôn đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group để mang tới những giá trị tốt đẹp cho khách hàng.

Trong lần hợp tác này, A-ERA REALTY tiếp tục trở thành đại lý uy tín phân phối chính thức dự án Sun Grand City New An Thới – khu đô thị đảo đầu tiên của Việt Nam. Đây là dự án có tiềm năng và giá trị, mang tới những cơ hội an cư chất lượng cho cư dân và đầu tư kinh doanh sinh lời hiệu quả nhà đầu tư.

A-ERA REALTY tham gia sự kiện Đào tạo Đại lý Sun Grand City New An Thới

Ngày 18/7/2019 vừa qua, Công ty TNHH A-ERA REALTY đã tham dự sự kiện Đào tạo đại lý Sun Grand City Nam Phú Quốc tại Hà Nội. Buổi đào tạo giúp các chuyên viên của A-ERA hiểu sâu về tình hình bối cảnh thị trường Phú Quốc và dự án Sun Grand City New An Thới.

Là đơn vị trung gian kết nối giữa khách hàng và đơn vị Chủ đầu tư, A-ERA REALTY luôn nỗ lực để đem tới những cơ hội an cư & đầu tư gia tăng giá trị bền vững.