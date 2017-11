ABBank cho vay lãi suất chỉ từ 7,29%

Nắm bắt được xu thế này, trong năm 2017 Khối Khách hàng Cá nhân – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã triển khai nhiều chương trình cho vay gói ưu đãi lãi suất chỉ từ 7,29%. Trong đó, phải kể đến 2 chương trình đang thu hút đông đảo khách hàng cá nhân tham gia là Chương trình “Vay vốn ngắn hạn – Mạnh dạn đầu tư” và Chương trình “vay ưu đãi – lãi vượt trội”

Chương trình “Vay ưu đãi – lãi vượt trội”

Là chương trình được triển khai đến ngày 31/12/2017 (hoặc đến khi hết hạn mức 5.000 tỷ đồng của chương trình) tùy theo điều kiện nào đến trước. Với hạn mức tín dụng từ 200 triệu đồng trở lên (không bao gồm hạn mức thấu chi và hạn mức thẻ tín dụng), khách hàng sẽ nhận được ưu đãi với lãi suất chỉ từ 7,29%.

Khi có nhu cầu vay mua nhà, mua đất, mua ôtô, sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng… khách hàng có thể nhanh tay tới các điểm giao dịch của ABBANK để tận hưởng những ưu đãi từ chương trình “Vay ưu đãi – Lãi vượt trội”.

Chương trình “Vay vốn ngắn hạn – mạnh dạn đầu tư”

ABBANK cũng đã dành tặng gói ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn chưa từng có với hạn mức 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân. Chương trình này nhằm giúp Quý khách tận dụng nguồn vốn ưu đãi để kinh doanh, đặc biệt là đẩy mạnh kinh doanh những tháng cuối năm và an tâm định hướng đầu tư cho tương lai. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi từ 8,38%/năm.

Khách hàng đến giao dịch tại ABBANK.

Với kinh nghiệm gần 25 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, ABBANK đã khẳng định thương hiệu là một ngân hàng uy tín, hoạt động an toàn, hiệu quả, hướng tới cộng đồng. Vừa qua, ABBANK đã vinh dự nhận những giải thưởng uy tín như: Ngân hàng phát triển Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017 do Tạp chí Global Banking & Finance Review bình chọn, Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam – Vietnam Leading Brands 2017 do Hội đồng Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng, Đối tác Thanh toán xuất sắc khu vực Đông Nam Á theo đánh giá của MayBank.