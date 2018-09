ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã có cập nhật mới nhất về kinh tế Việt Nam trong sáng nay, 26/9. Tính từ bản báo cáo chính hồi tháng 4, phía ADB vẫn giữ nguyên quan điểm về tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế hơn 90 triệu dân.

"Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2018, mặc dù có những thách thức trong và ngoài nước có thể tác động đến triển vọng tăng trưởng trong năm nay và năm sau", ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia của ADB cho biết.

Sự tăng trưởng này được ông nhấn mạnh là đạt được trên tất cả các lĩnh vực với động lực là ngành sản xuất chế tạo tiếp tục mở rộng, sản xuất nông nghiệp tăng cao, ngành dịch vụ ổn định, tiêu dùng trong nước được duy trì tốt, và đầu tư dồi dào của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước.

Theo ông, nền kinh tế nhiều khả năng sẽ tăng trưởng tốt trong ngắn hạn nhờ nhu cầu nội địa được duy trì, điều kiện kinh doanh được cải thiện, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định. Tăng chi tiêu công trong nửa cuối năm nay được dự báo sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong đầu tư.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn dễ ảnh hưởng bởi những thách thức trong và ngoài nước. Tăng trưởng giảm nhẹ ở các nền kinh tế lớn như Trung Hoa, Liên minh châu Âu và Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến tổng cầu thương mại thế giới.

Bên cạnh đó ông Eric cũng lưu ý đến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang toàn cầu cũng có thể tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu và dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Do vậy, trong bản cập nhật báo cáo công bố thường niên, ADB dự báo trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6,9% cho năm 2018, thấp hơn so với mức 7,1% được dự báo trong tháng 4 do xuất khẩu, nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng dự kiến giảm nhẹ trong nửa cuối năm.

Dù vậy, mức dự báo của ADB vẫn cao hơn 0,1 điểm % so với World Bank. Trước đó, World Bank cũng dự báo lại tăng trưởng Việt Nam, lạc quan hơn một chút khi điều chỉnh từ mức 6,5% lên 6,8%.

Còn đối với với năm 2019, ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 6,8%.

Bên cạnh đó, Việt Nam phải đối mặt với áp lực lạm phát có thể sẽ tiếp tục duy trì trong ngắn hạn do giá dầu quốc tế tăng và giá lương thực tăng. Do đó, ADB đã điều chỉnh lạm phát của Việt Nam lên 4% trong năm 2018 và 4,5% cho 2019, cao hơn so với ước tính trong tháng 4 tương ứng là 3,7% và 4%.

Trước đó, hồi tháng 4, ADB đã đưa ra một mức tăng trưởng vô cùng lạc quan về kinh tế Việt Nam trong năm 2018, là 7,1%, cao hơn từ 0,4 – 0,6 điểm phần trăm so với mục tiêu mà Quốc hội đưa ra.