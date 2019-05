ADB tài trợ 20,2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết đã nhận được 20,2 triệu USD từ Quỹ sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ được tiếp cận nguồn tài chính và hoạt động đào tạo thiết yếu tại Việt Nam và Thái Bình Dương.

Đây là khoản viện trợ không hoàn lại thứ hai mà ADB nhận được từ We-Fi để giúp tăng tốc phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp của phụ nữ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương (WAVES), với mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đồng đều và bền vững thông qua các doanh nghiệp của phụ nữ và tinh thần kinh doanh khởi nghiệp của phụ nữ. Khoảng 5.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam và khu vực Thái Bình Dương sẽ được hưởng lợi từ chương trình này trong 5 năm.

Bà Keiko Nowacka, chuyên gia phát triển xã hội và giới của ADB chia sẻ: “Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có vai trò quan trọng trong những nỗ lực của khu vực châu Á và Thái Bình Dương nhằm đạt tới phát triển đồng đều và bền vững. Tuy nhiên, cần phá vỡ những rào cản về kinh tế và xã hội đối với phụ nữ để hiện thực hóa tiềm năng này. Đối với ADB, We-Fi là một cơ hội để đẩy nhanh tiến bộ về bình đẳng giới và thách thức hiện trạng từ lâu đời vốn ngăn cản các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ phát triển mạnh mẽ.”

Hiện các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 60% tổng số doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở châu Á và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này phải đối mặt với những hạn chế về nguồn vốn, gây ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp, trong khi phụ nữ làm chủ các doanh nghiệp này chỉ được tiếp cận hạn chế các hoạt động đào tạo kinh doanh và hỗ trợ trọng tâm của chính phủ. Chương trình WAVES sẽ khắc phục những hạn chế này bằng cách tập trung vào ba lĩnh vực phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ - tiếp cận nguồn tài chính, xây dựng năng lực và tạo môi trường thuận lợi.

Chương trình sẽ cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ thông qua những cách tiếp cận tài chính sáng tạo, bao gồm định giá dựa trên kết quả hoạt động và trái phiếu giới đầu tiên ở khu vực Thái Bình Dương.

Việc này là rất quan trọng trong bối cảnh châu Á và Thái Bình Dương là một trong những nơi bị thiếu hụt nguồn tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn nhất trên toàn cầu, với 59% trong tỷ lệ thiếu hụt này là do hạn chế tín dụng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ. Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) ước tính số thiếu hụt tài chính của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam khoảng 1,19 tỷ USD./.