Ai sẽ đủ tầm để ngồi vào ghế Chủ tịch Sacombank?

Theo kế hoạch, ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank - mã: STB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ sau hai lần phải hoãn trước đó. Một nội dung quan trọng của đại hội này là các cổ đông Sacombank dự kiến bầu chọn 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Sacombank cho biết ngay sau khi nhận được văn bản phê duyệt danh sách ứng cử viên từ Ngân hàng Nhà nước, sẽ chính thức công bố nội dung bầu chọn thành viên HĐQT.

Mới đây, một nguồn tin cho biết, trong danh sách 7 ứng cử viên vào thành phần HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 -2021 có ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Him Lam- nguyên Chủ tịch LienVietPostBank. Ngoài ra còn có bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT Vietcombank, ứng cử thành viên độc lập HĐQT Sacombank.

Ông Minh và bà Hoa là hai ứng cử viên được thay thế sau khi ông Nguyễn Đức Hưởng, Tân Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, và bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Liên Việt, rút lui vai trò ứng cử viên HĐQT Sacombank vào đầu tháng 6/2017.

Như vậy, danh sách ứng cử viên HĐQT Sacombank bao gồm các ông Dương Công Minh, Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch HĐQT Sacombank, Nguyễn Miên Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Sacombank , Nguyễn Văn Cựu - thành viên độc lập HĐQT Sacombank, Nguyễn Xuân Vũ - Phó Tổng giám đốc Sacombank, Phạm Văn Phong - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk và bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT Vietcombank.

Trong khi đó, CTCP Him Lam không còn là cổ đông lớn của LienVietPostBank từ ngày 23/6. Đây là công ty mà ông Dương Công Minh nắm 99% cổ phần. Him Lam đã thoái toàn bộ 96,77 triệu cổ phiếu LVP, tương đương 14,98%. Với mức giá quanh ngưỡng 12.500 đồng/cổ phiếu như hiện tại, ước tính Him Lam thu về khoảng hơn 1.200 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

Động thái này được cho là bước đi trước của ông Dương Công Minh nhằm tránh tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng, mà cụ thể là LienVietPostBank và Sacombank, nếu ông ngồi vào ghế nóng Sacombank.

Ở một diễn biến khác, cách đây không lâu tại buổi gặp gỡ với báo chí, ông Đặng Văn Thành - người sáng lập Sacombank cho biết đã có kế hoạch trở lại Sacombank.

“Cách đây vài năm có người cũng hỏi tôi về sự trở lại ngân hàng. Tôi vẫn không hề giấu diếm ý định này, nhưng tôi chỉ trở lại vào một thời điểm thích hợp, thời điểm mà tôi cảm thấy hưng phấn nhất. Nói gì thì nói, nghề ngân hàng vẫn còn nằm trong máu, tôi vẫn dành tình yêu và đam mê với ngành này” – cựu chủ tịch Sacombank nói.

Ông cho biết thêm đã rời khỏi ngành ngân hàng gần 5 năm. Tổ chức mà ông cùng anh em sáng lập ra đến nay đang gặp khó khăn do phải tái cấu trúc lại vì hệ quả của việc M&A không chuyên nghiệp 5 năm về trước. Trên cương vị là người sáng lập ra Sacombank, đã đi cùng ngân hàng suốt 20 năm, ông cảm thấy hết sức nhức nhối và thấy rằng mình cần phải quan tâm một chút đến tổ chức này.

Ông Thành cho biết thêm, bản thân Sacombank cũng đang cần một tổ chức nào đó để tái cấu trúc. Với vai trò là người đã đi cùng ngân hàng 20 năm, nếu ai đó, chẳng hạn như những thông tin có đơn vị này hay cá nhân kia quan tâm đến Sacombank, ông Thành khẳng định bất cứ đơn vị hay cá nhân nào tham gia được cũng rất tốt, ông sẵn sàng ủng hộ nếu điều đó là tích cực.

Ông Minh và ông Thành đều là những doanh nhân có kinh nghiệm làm trong trong cả 2 lĩnh vực ngân hàng và bất động sản. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng khi các khó khăn dần qua đi, tiềm năng tăng trưởng của Sacombank sẽ sáng tươi hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng với kinh nghiệm, năng lực, thương hiệu và sức ảnh hưởng đã được khẳng định trong giới nhà đất, nếu cùng về Sacombank, những người điều hành trên sẽ có thể hồi sinh và xử lý kho nợ xấu chủ yếu liên quan đến bất động sản tại nhà băng này.

Với những gương mặt hiện tại, ông Dương Công Minh được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng chủ tịch HĐQT Sacombank. Song đây vẫn chỉ là dự đoán, mọi việc sẽ được ngã ngũ trong vài ngày tới.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ