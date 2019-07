Ai sở hữu tướng mũi giàu sang này không sớm thì muộn ắt thành đại gia

Mũi nằm ở vị trí trung tâm của khuôn mặt và xem tướng mũi là có thể đoán được tính cách, tương lai vận mệnh của một người. Mỗi người đều có tướng mũi khác nhau nên vận thế cũng bất đồng. Trong số đó, tướng mũi hổ được coi là một trong những tướng mũi giàu sang, đặc biệt là đối với nam giới vì tướng mũi này đại diện cho tài lộc và quan lộc, hứa hẹn cuộc đời phát đạt cả về tiền tài lẫn sự nghiệp.

Tướng mũi hổ được coi là một trong những tướng mũi giàu sang.

Mũi hổ là tướng mũi hơi ngắn, bề ngang to, thân mũi cao thẳng, chóp mũi tròn lớn, ngang hàng với cánh mũi bên phải và bên trái, sơn căn (nơi cao nhất trên sống mũi) rộng rãi bằng phẳng và không bị xô lệch. Đây là tướng mũi hiếm và người nào sở hữu tướng mũi này thường không chỉ có tài có lộc mà còn có cả địa vị và tiếng nói trong xã hội, nhờ vậy mà một đời được ăn sung mặc sướng, không bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Về tính cách, người tướng mũi hổ thường có ý chí mạnh mẽ, kiên cường, dứt khoát, dám nghĩ dám làm, không sợ khó khăn vất vả nên không sớm thì muộn chắc chắn sẽ thành công, có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, người có tướng mũi hổ rất giỏi che giấu tâm tình, thường không để lộ cảm xúc cá nhân kể cả với người thân thiết nhưng cũng chính vì vậy mà những kẻ muốn hãm hại họ rất khó nắm bắt được điểm yếu của người này. Tuy nhiên, những người có tướng mũi hổ lại thường rất khô khan, không giỏi bộc lộ cảm xúc nên đời sống cá nhân không phong phú, ít lãng mạn hơn so với người khác.

Ngoài mũi hổ còn có một số tướng mũi giàu sang phú quý khác như:

Mũi dọc dừa

Mũi dọc dừa là tướng mũi thẳng dài đến sơn căn, sống mũi cao và đầu mũi tròn trịa. Người sở hữu tướng mũi dừa thường có tính cách bộc trực, nhân hậu, thông minh, nhạy bén, giỏi tính toán và hòa đồng nên được nhiều người yêu quý. Cuộc sống của những người sở hữu tướng mũi dừa thường “rải đầy hoa hồng”, ít gặp phải sóng gió. Trong sự nghiệp, nhờ có quý nhân giúp đỡ mà mọi thứ luôn trở nên dễ dàng hơn với họ, từ đó mà gặt hái được nhiều thành công, tiền tài như nước chảy. Cuộc sống gia đình luôn hòa thuận, êm ấm, con cái chăm ngoan.

Mũi rồng

Những người sở hữu tướng mũi rồng đa số gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Mũi rồng có đặc điểm là sống mũi cao và thẳng, cánh mũi hơi rộng, đầu mũi tròn đều và lỗ mũi kín. Người sở hữu tướng mũi này vốn tính tình thẳng thắng, làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận. Ngoài ra, họ còn là người vô cùng hào phóng, biết giữ chữ tín và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp nên được nhiều người yêu quý. Bên cạnh đó, người có tướng mũi rồng thường là người học rộng tài cao, thông minh tài trí hơn người và rất giỏi giao tiếp. Đa số những người này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc và dù có gặp phải khó khăn nào cũng đều được quý nhân giúp đỡ.

Mũi to

Không tự nhiên mà người xưa thường hay nói câu: “Mũi to không lo chết đói“. Điều này là do những người mũi to thường có đường tiền tài sáng lạn, có số làm quan và đạt được danh vọng, địa vị cao trong xã hội. Họ cũng là người sống có tình có nghĩa, có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng, kính trọng của nhiều người. Sau khi kết hôn, những người có tướng mũi to còn gặp nhiều may mắn hơn nữa, sự nghiệp hanh thông và có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, những người có tướng mũi to thường thích chỉ thích làm chủ, đứng trên người khác và ít khi chịu thua kém bất kỳ ai.

Mũi túi mật

Người có tướng mũi túi mật thường có cuộc sống sung túc, đủ đầy vào thời hậu vận.

Nếu sở hữu tướng mũi túi mật thì xin chúc mừng bạn vì đây chính là một trong những tướng mũi giàu sang, có số phú quý bẩm sinh. Đặc điểm của dáng mũi này là đầu mũi tròn đầy, phần gốc mũi nằm ở hai đầu mắt có dạng hơi hẹp, sống mũi cao dần và đến chóp mũi thì tạo thành một cục tròn lớn trông như túi mật treo. Ở trung vận, người có tướng mũi túi mật đường tiền tài thường không tốt lắm, chỉ đủ ăn đủ tiêu nhưng một khi bước vào thời hậu vận, họ lại gặp được nhiều may mắn, tài lộc kéo đến ào ào.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!