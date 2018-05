AIA Việt Nam và mong muốn truyền cảm hứng sống khỏe cho người Việt

Anh/chị tự nhận xét ra sao về phong cách lãnh đạo của mình, và làm cách nào để bản thân mình có thể truyền tải triết lý giúp mọi người sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn trong văn phòng?

Chị Ái Liên: Phong cách lãnh đạo của tôi hướng đến sự đơn giản và mộc. Tôi quan tâm tới việc tạo ra một không gian làm việc tôn trọng nhau, mỗi người đều có thể nói lên được tiếng nói riêng, thể hiện chính bản thân mình. Tất cả đều có thể thoải mái làm việc, phát triển cùng nhau, không bắt ép phải đi theo bất kỳ một khuôn khổ nào.

Anh Lý Nhơn: Tại AIA, mỗi lãnh đạo đều rất quan tâm đến sức khỏe, và chúng tôi luôn muốn tạo những điều kiện để phát triển văn hóa sống khỏe đến toàn thể nhân viên. Như mới đây, công ty đã dành một phần ngân sách để giúp nhân viên có cơ hội tham gia tập luyện ở những trung tâm có điều kiện tốt. Nhưng chưa đừng ở đó, sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân viên để làm sao tất cả mọi người có thể tận dụng cơ hội này để duy trì, xây dựng thói quen luyện tập đều đặn, lâu dài, cùng nhau nâng cao cả thể chất lẫn tinh thần.

Bí quyết để anh/chị đương đầu với những áp lực, căng thẳng trong công việc và cuộc sống; cũng như làm cách nào để tìm được sự cân bằng?

Anh Lý Nhơn: Áp lực trong công việc, cuộc sống là điều không tránh khỏi cho cả người quản lý cũng như nhân viên. Bí quyết của tôi về sự cân bằng chính là khi ra bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống, bạn phải thực sự cảm thấy hạnh phúc. Đồng thời, giữ cho mình có một không gian bạn cảm thấy thoải mái, an yên khi tìm về để có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Đó có thể là hiên nhà, góc thư viện hay khu vườn nhỏ của mỗi người. Một ngày của tôi bắt đầu khá sớm bằng việc rèn luyện sức khỏe, đồng thời bản thân cũng có thêm thời gian hoàn tất công việc, thời gian còn lại tôi có thể dành cho cá nhân để cân bằng, tái tạo năng lượng bản thân. Tôi cũng hướng đến một thói quen ăn uống thuận theo tự nhiên, chọn các món ăn với nguyên vật liệu theo mùa mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày.

Chị Mộng Hà: Chìa khóa để vượt qua áp lực của tôi chính là luôn hiểu rõ động lực tại sao phải luôn cố gắng. Cụ thể với tôi và các bạn nhân viên đó chính là hướng đến một chuẩn mực mới trong dịch vụ cũng như sự minh bạch, tiêu chí quan trọng hàng đầu trong ngành tài chính. May mắn khi luôn có những nhân viên tốt bên mình, để trao quyền và tin tưởng. Ngoài ra cũng như anh Nhơn, thể dục đóng vai trò rất lớn với tôi để vượt qua căng thẳng. Tôi bắt đầu luyện tập từ năm 18 tuổi và vẫn đều đặn duy trì mỗi sáng đến bây giờ. Thật thú vị hầu hết những người thành công tôi gặp đều cùng chia sẻ thói quen luyện tập này mỗi ngày. Cuối cùng, gia đình luôn là điểm tựa để cân bằng tất cả, nơi tôi luôn cảm thấy được san sẻ khó khăn ngoài cuộc sống, nạp lại rất nhiều năng lượng,

Nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc của anh/chị thường đến từ đâu?

Anh Lý Nhơn: Sáng tạo với tôi đó là điều đến rất tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Nó đơn thuần là khi bạn có một nhu cầu thiết thực, nhưng điều đó chưa được đáp ứng trên thực tế, bạn phải tự tạo ra nó. Như trước đây AIA Việt Nam chưa có một không gian chuyên nghiệp dành cho những ai có muốn tham vấn các dịch vụ bảo hiểm. Từ thực tế đấy, nest by AIA đã ra đời trên ý tưởng mang lại sự độc đáo với không gian mở, yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn hiện đại, hướng đến một không gian thoải mái để tất cả mọi người có thể tiếp cận dịch vụ của chúng tôi một cách dễ dàng, thuận tiện và tự nhiên nhất.

Chị Ái Liên: Tôi làm về lĩnh vực con người và tổ chức, vậy nên sáng tạo với tôi đó chính là làm sao kết nối mọi người làm mọi việc nhanh chóng, thuận tiện hơn. Nếu nest by AIA là một không gian thực tế, thì trang web LivbyAIA.com lại là không gian kỹ thuật số. Nơi tập trung nguồn thông tin về sống khỏe cho bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận những thông tin hữu ích, đáng tin cậy thông qua Eat Well - Think Well - Do Well.

Chị Mộng Hà: Với tôi sự sáng tạo không thể thiếu yếu tố thuận tiện. Tại LivbyAIA.com không chỉ là nơi tập trung thông tin sống khỏe, mà cách các thông tin này được hệ thống và trình bày cũng hướng đến sự thông minh, thuận tiện cho người đọc. Như mỗi bài viết sẽ được hiện trước thời lượng để bạn chủ động chọn lọc thông tin phù hợp với thời gian cá nhân. Khi xem bài viết “Tập trên mọi hành trình”, tôi đã gửi ngay cho bạn bè, đồng nghiệp như một mẹo nhỏ để duy trì việc luyện tập sức khỏe trên chuyến công tác xa nhà. Việc chia sẻ những điều thú vị cũng chính lời động viên tích cực, cùng nhau hướng đến một cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh chị!