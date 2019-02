Ẩm thực Việt Nam qua những câu nói để đời của Gordon Ramsay: "Ở Việt Nam tôi chỉ là một đầu bếp tồi"

Gordon Ramsay, một bếp trưởng có sao Michelin với những đầu sách nấu ăn và những nhà hàng nổi tiếng thế giới, được vây quanh bởi danh tiếng và sự ngưỡng mộ của nhiều người trong ngành ẩm thực. Một bếp trưởng như thế lại có thể "gục ngã" ở Việt Nam, đến mức phải thốt lên rằng "nếu được sinh ra ở Việt Nam thì tôi chỉ là một đầu bếp tồi". Hãy cùng chúng mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ẩm thực Việt qua những câu nói để đời của bếp trưởng Gordon Ramsay trong chuyến đi đáng nhớ này nhé:

"Tạ ơn Chúa là tôi không sinh ra ở Việt Nam, ở đây thì tôi chỉ là một đầu bếp tồi."

Đây là câu nói được thốt ra khi Gordon trổ tài thử làm bánh cuốn Việt Nam. Bánh cuốn Việt Nam là một món ăn giản dị nhưng tinh tế và yêu cầu "sự tỉ mỉ cực độ (utmost delicacy)" theo như bếp trưởng mô tả. Sở hữu đôi bàn tay đã chế tạo ra vô số những món ăn sao Michelin cao cấp nhưng ông vẫn không tài nào tạo ra những chiếc bánh ngon như những người phụ nữ Việt Nam bình dân được.

Bánh cuốn Việt nam làm từ bột gạo và bột năng, được trải dẹt trên một tấm lưới và được làm chín bởi hơi nước, sau khi bánh chín, cần phải cẩn thận cuốn lại. Thao tác tưởng chừng như đơn giản này ấy vậy mà lại làm khó bếp trưởng nổi tiếng, khiến ông phải thốt ra một câu như vậy. Ngoài ra thì Gordon còn bảo rằng điều này khiến ông xấu hổ với những người xem.

"Tôi đâu có hỏi cưới chị ấy. Tôi hỏi công thức thôi mà."

"Đó (công thức) là cả cuộc đời của chị ấy."

Ở Việt Nam, Gordon Ramsay đã có một cuộc gặp gỡ với Madam "Vịt" là chị Khôi, một người phụ nữ chuyên bán các món vịt và có công thức ướp thịt nổi tiếng nhất nhì Hà Thành. Với tâm thế cầu thị, ông đã ngỏ lời muốn được hướng dẫn công thức ướp thịt vịt trứ danh này, nhưng bị từ chối. Trong mắt của một người phương Tây thì khái niệm "công thức bí truyền" là hết sức khó hiểu nhưng đấy lại là một nét độc đáo trong văn hoá ẩm thực Việt nói riêng và châu Á nói chung. Ẩm thực Việt Nam không mang nhiều tính mô phạm, món nào cũng giống như món nào nên mỗi đầu bếp đều có một bí quyết rất riêng để khiến món ăn của mình trở nên độc đáo. Về một mặt nào đó thì việc này cũng quan trọng gần như việc "hỏi cưới" vậy, vì cả cuộc đời của họ đều phụ thuộc vào công thức này.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ là làm một tô bún lại khó đến thế."

Thốt ra khi đang ngồi trên một chiếc thuyền trôi nổi cùng một thùng nước lèo và gánh bún đơn sơ, bếp trưởng khó tính "hô mưa gọi gió" trong nhà bếp của mình ở trời Tây lại chật vật khó tả trong việc chuẩn bị bún cho các thực khách trên chợ nổi Cái Răng. Mà ấy là chỉ mỗi việc trụng bún, chan nước lèo thôi đấy, chứ không phải là nấu bún. Khoảnh khắc này đã đánh dấu sự yêu thích của Gordon Ramsay với món hủ tiếu Việt Nam, đến mức ông đưa nó vào đề bài thi Master Chef những mùa sau.

"Nhưng đối với tôi, món mực phức tạp này của người Việt chắc chắn có thể đánh bại món mực chiên của người Anh một cách dễ dàng."

Ở Anh có món mực chiên giòn và risotto mực, song khi nhìn thấy món mực nhồi Việt Nam, bếp trưởng Ramsay đã không khỏi so sánh, thậm chí tin rằng món mực Việt Nam phức tạp này có thể đánh bại món ăn nước mình một cách dễ dành ("can beat our deep fried version anyday"). Món mực nhồi Việt Nam bao gồm túi mực được nhồi với râu mực băm nhuyễn, nêm mắm, tỏi gừng và sốt cà chua. Đây là một món ăn ngập tràn hương vị đã khiến Gordon Ramsay phải công nhận và thán phục.

"Người Việt không nhận ra những món ăn với giá thành hết sức rẻ của họ có tiêu chuẩn ẩm thực cao đến thế nào."

Những món ăn Việt có giá thành rẻ nhưng chất lượng cao.

Trong tập này, bếp trưởng cũng đã chia sẻ rằng bản thân ông từ nhỏ cũng không thuộc gia đình khá giả, và khi không có nhiều tiền thì cũng không có cơ hội tiếp xúc với ẩm thực đặc sắc. Tuy nhiên ở Việt Nam thì kể cả khi không có nhiều tiền, bạn vẫn có thể tiếp xúc được với những món ăn ngon nhất. Tiêu chuẩn của ẩm thực Việt Nam thực sự rất cao so với giá thành "rẻ bèo" như vậy.

"Ở Anh chúng tôi cũng có các món làm từ gạo, thế nhưng ở đây, người Việt đã cho gạo lên một tầm cao mới."

Gạo là "linh hồn" của ẩm thực Việt. Tất cả mọi thứ chúng ta có bây giờ đều bắt nguồn từ những cánh đồng lúa, mọi đứa trẻ Việt Nam đều được nuôi dưỡng bởi hạt gạo ngọt thơm. Gạo là tinh tuý, và người nông dân Việt Nam đối xử với gạo hết sức quý trọng. Điều này đã được bếp trưởng Gordon Ramsay nhận ra, khiến ông cũng cảm thấy những hạt gạo này có giá trị lớn vô ngần. Trong phần cuối khi lỡ tay làm vãi gạo ra sàn, ông đã phải thốt lên: "họ sẽ giết tôi mất", vì làm rơi số gạo quý giá này.

Gạo ở Việt Nam có mặt trong vô số những món ăn, món bánh truyền thống, là nguyên liệu có ý nghĩa không chỉ to lớn về mặt ẩm thực và còn về đời sống tinh thần của người Việt Nam.