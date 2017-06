Amazon vừa thực hiện vụ thâu tóm khiến ngành bán lẻ "rung chuyển"

Amazon vừa bước vào 1 thương vụ được ví như “cú nổ” làm rung chuyển ngành bán lẻ thực phẩm khi bỏ ra 13,7 tỷ USD để thâu tóm Whole Foods Market Inc. Với thương vụ này, “gã khổng lồ thương mại điện tử” sẽ có thêm “bệ phóng” là hàng trăm cửa hàng vật lý, đồng thời đây là 1 bước đi khôn ngoan để Amazon hoàn thành mục tiêu đã đề ra từ lâu là bổ sung thêm nhiều loại rau củ vào danh sách mặt hàng.

Theo Bloomberg, Amazon đồng ý trả 42 USD cho mỗi cổ phiếu của chuỗi chuyên bán thực phẩm hữu cơ Whole Foods (có bao gồm nợ). Mức giá trên cao hơn 27% so với giá đóng cửa của cổ phiếu Whole Food trong phiên gần nhất. John Mackey, nhà đồng sáng lập nổi tiếng của Whole Food, sẽ tiếp tục điều hành công ty này sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến trước nhà đầu tư chủ động Jana Partners.

Thương vụ này là 1 cú sốc đối với thị trường bán lẻ, cả trực tuyến và truyền thống. Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của các chuỗi bán lẻ thực phẩm lao dốc mạnh. Cổ phiếu Wal-Mart mất tới 7,1% trong khi cổ phiếu của Kroger giảm 17% do nhà đầu tư càng bi quan hơn về triển vọng của bán lẻ truyền thống.

Cổ phiếu của một loạt hãng bán lẻ Mỹ lao dốc mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi thâu tóm mạng lưới cửa hàng phủ rộng của Whole Food, Amazon có thể tận dụng những kinh nghiệm đã tích lũy được trong nhiều thập kỷ qua để hiểu rõ cách khách hàng nhặt đồ, thanh toán cũng như nên giao hàng cho khách như thế nào. Giới phân tích cũng đánh giá với thương vụ này, Amazon thừa nhận rằng mình không thể tự tay xây dựng hệ thống cửa hàng vật lý với tốc độ đủ nhanh. CEO Jeff Bezos sẽ phải vực dậy hoạt động kinh doanh đang bết bát của Whole Food.

Thu Hương

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg