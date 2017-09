An Cát Lợi Gia Lai – Một thương hiệu nông sản hữu cơ mới cho người tiêu dùng Việt

Đây chính là vùng thổ nhưỡng và có khí hậu tốt nhất cả nước để trồng các loại nông sản. Biết được giá trị to lớn của Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai đã mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm 100% tự nhiên với một quy trình trồng và sản xuất khác biệt.

Những sản phẩm của Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai được trưng bày ở hội chợ tiêu dùng.

Với phương châm “Muốn thành công phải bắt nguồn từ chất lượng sản xuất”. Đây là định hướng của Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai, đứng trước thách thức ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay đang tồn tại rất nhiều bất cập từ khâu sản xuất đến phân phối, tiêu thụ. Do đó, việc xây dựng thương hiệu cho nông sản Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai cũng đối mặt với rất nhiều thách thức. Nhưng chính nhờ chất lượng sản phẩm Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành nông sản trong nước và vươn xa ra quốc tế.

Đối với Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai cốt lõi vẫn phải bắt đầu từ việc tái cấu trúc lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững để tạo ra những sản phẩm thực sự có chất lượng tốt, đồng đều, sản lượng lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó mới có cơ sở vững chắc cho các chiến lược tiếp thị, truyền thông.

Nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt những giá trị cốt lõi thông qua những sản phẩm nông nghiệp mang đậm văn hóa ẩm thực của dân tộc, Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có trị tốt nhất và giá cả hợp lý nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp Việt Nam và phát triển cộng đồng. Trong mỗi sản phẩm của Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai còn chứa đựng những giá trị văn hóa đặc trưng và tự hào là sản phẩm thuần Việt, mạng đậm tính cội nguồn dân tộc.

Những sản phẩm chủ đạo của Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai cũng tương ứng với ngũ hành: Trà đại diện cho mộc; Tiêu đại diện cho hỏa; Cà phê đại triện cho thổ; Măng đại diện cho kim; Mật ong đại diện cho thủy.

Đây có thể nói là những gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng để tìm được những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo vệ sinh an toàn và đạt chất lượng lại là vấn đề nhiều người tiêu dùng lo lắng. Chính vì vậy, thương hiệu nông sản Việt của Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai đứng vững trên thị trường đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng.

Với một quy trình nuôi trồng hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ vi sinh bền vững, vừa nuôi dưỡng và cải tạo thiên nhiên và được trồng trên nền đất đỏ bazan của Tây Nguyên các sản phẩm của Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai không những đạt chất lượng cao và đảm bảo 100% tự nhiên, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.

Tất cả các sản phẩm của Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai biểu tượng của sự vẹn toàn, hòa hợp của đất trời và con người, tượng trưng cho sự thịnh vượng và phát triển. Các sản phẩm có thể kết hợp hài hòa tạo nên hương vị đặc biệt, hòa quyện cả tinh khí của đất trời trong các món ăn của người dân Việt.

Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai tự hào mang đến cho người tiêu dùng Việt những nông sản đặc trưng của dân tộc. Đây chính là sự lựa chọn thông minh cho người tiêu dùng Việt.

Nhận thấy tiềm năng của Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai quỹ đầu tư ICIC Group đã ký hợp tác toàn diện nhằm đưa Công ty TNHH MTV An Cát Lợi Gia Lai lên trên một tầm cao mới.