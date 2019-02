An Giang bổ nhiệm lại một số Phó Giám đốc Sở

Ngày 26/2, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 5 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngại, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang.

Đồng thời, UBND tỉnh An Giang quyết định bổ nhiệm lại (thời hạn 5 năm) đối với các cán bộ: Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Đỗ Văn Thơm, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và ông Bùi Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Đồng thời, mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.