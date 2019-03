Ăn phải thịt lợn nhiễm sán gây nỗi kinh hãi thế nào cho sức khỏe?

Bắc Ninh dính nghi án trường mầm non đưa thịt lợn nhiễm sán vào bếp nấu cho học sinh ăn

Thời gian gần đây, trường Mầm non Thanh Khương, (Thuận Thành, Bắc Ninh) bị phát hiện dùng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh thực phẩm để chế biến món ăn cho trẻ nhỏ. Clip ghi lại được hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng – dấu hiệu thịt lợn nhiễm sán gạo – tại trường mầm non này lan truyền trên mạng khiến nhiều người lo ngại, thậm chí không muốn cho con đến trường.

Đơn vị cung cấp thực phẩm cho cho tất cả trường học trên địa bàn Thuận Thành, cho rằng thịt lợn "không có bất thường gì". Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối, nhưng nhà trường không có động thái cụ thể, tiếp tục để công ty này cung cấp thực phẩm.

Thời gian gần đây, trường Mầm non Thanh Khương, (Thuận Thành, Bắc Ninh) bị phát hiện dùng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh thực phẩm để chế biến món ăn cho trẻ nhỏ.

Gần đây nhất, tại nhà bếp của trường mầm non này cũng bị phát hiện dùng thịt gà đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm để nấu ăn cho trẻ. Cơ quan công an đã lập biên bản sự việc và lấy mẫu kiểm nghiệm, rúng lên hồi chuông sử dụng thực phẩm bẩn cho trẻ ăn tại trường này.

Dù đã 2 lần liên tiếp xuất hiện tình trạng thịt lợn nổi hạch trong Trường mầm non Thanh Khương, thế nhưng Công ty TNHH Hương Thành - đơn vị duy nhất cung cấp thực phẩm cho nhà trường từ năm 2018 đến nay - lại không hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí còn cho rằng thịt lợn không có biểu hiện gì bất thường. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, đơn vị này vẫn bán thứ thịt này cho nhà trường với cái giá không hề rẻ khiến phụ huynh vô cùng bức xúc.

Vậy, nếu ăn phải thịt lợn nhiễm sán thì sẽ nguy hại sức khỏe như thế nào? Làm thế nào để phòng tránh thịt lợn nhiễm sán, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc? Bản thân giới chuyên gia cũng nhận định, đây không chỉ là những điều bạn cần ghi nhớ để bảo vệ sức khỏe cho con cái mà còn là cả gia đình mình.

Nếu ăn phải thịt lợn nhiễm sán thì sẽ nguy hại sức khỏe như thế nào?

Ăn thịt lợn nhiễm sán nguy hiểm thế nào cho sức khỏe?

Theo TS Từ Ngữ (Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam), mỗi loại giun sán khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây một sức tàn phá khác nhau trong cơ thể. Chúng có thể ăn lên não, cơ tim, mắt hoặc chỉ gây ngứa, mủ và viêm da.

Khi ăn thịt lợn chưa được nấu chín kỹ thì nguy cơ bị nhiễm sán rất cao. Sán dây trưởng thành phát triển rất nhanh trong ruột lợn, có thể ảnh hưởng đến não bộ của con người. Ngoài ra, sán lợn cũng phát triển qua ấu trùng như tiếp xúc với phân lợn, hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Điều này có thể lây nhiễm sang một số mô trong cơ thể con người.

Nếu ấu trùng xâm nhập vào hệ thần kinh, điều này có thể khiến bạn mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn ở não (neurocysticercosis), gây nhiễm trùng não nghiêm trọng. Nếu sán xâm nhập vào não thì người bệnh có thể bị động kinh.

Khi ăn thịt lợn chưa được nấu chín kỹ thì nguy cơ bị nhiễm sán rất cao.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, gần 1/3 các trường hợp bị bệnh động kinh là do bị nhiễm sán dây lợn. Loại sán này có thể dài tới 7m và thải đốt liên tục đồng thời cũng sinh ra đốt mới nên nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng từ cơ thể người nó đang ký sinh. Người bị nhiễm sán sẽ bị thiếu dinh dưỡng, gầy còm ốm yếu, đau bụng, tiêu chảy.

Trường hợp người bị tự nhiễm ấu trùng sán hoặc nhiễm do thức ăn không vệ sinh có lẫn trứng sán thì những ấu trùng sán này sẽ vào não, mắt, cơ, da… rất nguy hiểm. Nếu sán làm tổ ở mắt có thể khiến lồi nhãn cầu gây lác mắt, nhìn đôi, làm bong võng mạc gây giảm thị lực, có thể bị mù. Khi sán chạy vào não, bạn có thể bị nhức đầu, động kinh, rối loạn tâm thần, rối loạn thị giác, giảm trí nhớ. Sán làm ổ trong tim sẽ gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng van tim, dẫn đến suy tim.

Theo thông tin từ Oxfordjournals, các hội chứng lâm sàng khi bị nhiễm ấu trùng sán lợn được chia thành nhiễm ấu trùng sán lợn hệ thần kinh trung ương hoặc nhiễm ấu trùng sán lợn ngoài thần kinh.

Theo TS Từ Ngữ, để không ăn phải thực phẩm nhiễm sán cần phải: Làm sạch thực phẩm trước khi chế biến, tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi; Không phân biệt đối tượng, cả gia đình cần tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần; Không ăn tiết canh, thịt lợn tái, nội tạng không đảm bảo, không rõ nguồn gốc; Tăng cường vệ sinh môi trường, giữ gìn nơi ở, vườn tược sạch sẽ; Quản lý phân rác chặt chẽ, tránh để lợn, gà, chó tha phân gây ô nhiễm môi trường.

"Đối với những món ăn như tiết canh, thịt sống, tái, tốt nhất chúng ta phải từ bỏ ngay từ bây giờ. Đây là những món ăn ẩn chứa nhiều ấu trùng sán nhất. Ngoài ra, trong quá trình mua thực phẩm, bạn cũng cần chú ý chọn mua thịt lợn tươi, ngon, sạch cho gia đình", TS Từ Ngữ nhấn mạnh.

Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng chỉ ra nguyên tắc khi mua thịt lợn, đảm bảo thịt ngon-sạch-không chứa sán cho các mẹ nội trợ như sau:

- Không mua thịt lợn có các ấu trùng hình bầu dục. Thịt lợn gạo thường chứa các ấu trùng nằm ở các miếng thịt, có ấu trùng dài tới 9 mm, màu trắng đục, bên trong chứa dịch thể và đầu sán.

Không mua thịt lợn có các ấu trùng hình bầu dục. Nên mua thịt màu hồng tươi có lớp bì dày, mỡ dày có màu trắng ngà.

- Khi thái thịt, có thể cắt thịt theo thớ dọc, nếu thấy các bọc nhỏ màu trắng xen giữa các thớ thịt, bắp thịt cần phải loại bỏ ngay, không nên tiếp tục chế biến vì thực phẩm này đã bị nhiễm kén sán.

- Thịt lợn sạch thường có lớp bì dày, mỡ dày, có màu trắng trong đến trắng ngà, ăn giòn, không ngấy như thịt lợn tăng trọng. Ngược lại, thịt lợn siêu nạc có lớp mỡ mỏng, lỏng lẻo, tách rời nạc và mỡ.

- Khi còn sống, thịt lợn siêu nạc có mùi tanh hơn thịt lợn sạch.

- Thịt lợn sạch có màu hồng tươi, thịt lợn siêu nạc có màu đỏ đậm khác thường, sáng bóng, có thể xuất hiện những đốm đỏ ngoài da.