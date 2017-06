An Phát Holdings sẽ mua lại toàn bộ số chứng quyền và sở hữu ít nhất 51% cổ phần của Nhựa An Phát (AAA)

Cách đây hơn 1 tháng, ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát ( AAA) tuyên bố sẽ thành lập công ty lấy tên là An Phát Holdings (APH) để nắm quyền chi phối AAA. An Phát Holdings được lập ra chỉ để nắm giữ cổ phiếu của AAA như 1 khoản đầu tư lâu dài và nhận cổ tức từ AAA.

Từ cuối tháng 5/2017, An Phát Holdings đã bắt đầu mua vào cổ phiếu AAA từ các lãnh đạo chủ chốt của công ty và dự kiến sẽ mua lại chứng quyền AAA. Ông Phạm Hoàng Việt – Tổng giám đốc của An Phát Holdings đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Xin ông cho biết tại sao An Phát Holdings lại đăng ký mua chứng quyền của AAA?

Như chúng tôi đã trao đổi khi chuyển nhượng sở hữu cá nhân về tổ chức, và chúng tôi muốn tổ chức duy trì tỷ lệ kiểm soát tại AAA.

Tại sao lại đăng ký mua vào thời điểm này?

Năm 2018 là năm các nhà máy của An Phát sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn, nên hiệu quả kinh doanh sẽ rất tốt. Với chúng tôi, giá cổ phiếu hiện vẫn còn rẻ, vì vậy mua vào chứng quyền thời điểm này là hợp lý.

Ước tính sở hữu của An Phát Holdings sau khi đăng ký mua?

Điều này còn phụ thuộc vào lượng chứng quyền mua được và quyết định cho phép mua cổ phiếu không phải chào mua công khai vào ĐHCĐ năm 2018. Tuy nhiên khẳng định chúng tôi muốn mua toàn bộ số chứng quyền còn lại và sở hữu ít nhất 51% của AAA vì mục đích lâu dài.

Tại sao AAA đang giao dịch với giá 32.000/cp, An Phát Holdings lại đăng ký mua với giá bằng giá thị trường?

Nhiều nhà đầu tư cho rằng người nắm giữ chứng quyền đã quá lời khi mua chứng quyền của AAA. Thực ra nếu họ mua cổ phiếu của AAA tại thời điểm chúng tôi phát hành chứng quyền và nắm tới thời điểm hiện tại, lợi nhuận của họ còn cao hơn do họ được nhận cổ tức trong khi chứng quyền không được hưởng cổ tức. Chúng tôi thấy có nhiều cổ đông , chủ yếu là cổ đông nước ngoài mua cổ phiếu AAA lúc giá 12.000/cp và chưa bán cổ phiếu. Họ còn lời hơn người sở hữu chứng quyền và cổ phiếu của họ tự do chuyển nhượng chứ không phải bị hạn chế như chứng quyền .

Với số lượng chứng quyền lớn như vậy, chúng tôi phải trả 1 mức giá đủ hấp dẫn với cả chúng tôi và người bán để có thể đạt được thỏa thuận. Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, giá cổ phiếu AAA tại thời điểm này được gọi là fair quanh nức giá 32.500/cp. Vì vậy chúng tôi đặt mua tại giá 32.000/cp vì mức kì vọng của nhà đầu tư cũng như mức tự tin của chúng tôi vào tương lai của AAA trong 5-10 năm nữa. Hơn nữa, với múc cổ tức /giá như hiện tại, chúng tôi không việc gì phải giữ tiền ở Ngân hàng chỉ để hưởng lãi suất thấp.

Theo Trí thức trẻ