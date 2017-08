An Phat Mineral (HII): Khánh thành nhà máy mở rộng sản xuất hạt nhựa phụ gia và sản xuất bột đá siêu mịn CaCO3

Dự kiến, công ty sẽ đạt mức sản lượng trung bình 6.000 tấn bột đá/tháng vào cuối quý 3 này, và 12,000 tấn/tháng cuối năm 2017, và gấp 4 lần hiện nay sau khi đạt công suất tối ưu vào năm 2019.

Dự án nâng công suất nhà máy sản xuất hạt Nhựa CaCO3 lên 150.000 tấn/năm và dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột đá CaCO3 công suất 220.000 tấn/năm được triển khai từ tháng 8/2016, với nguồn vốn chính huy động được thông qua việc phát hành Trái phiếu cho Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương.

Sau một năm tích cực và khẩn trương triển khai, dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột đá đến nay đã hoàn tất, và được đánh giá là một trong những công trình công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Yên Bái. Công ty Nhựa và Khoáng Sản An Phát Yên Bái được kỳ vọng sẽ có đóng góp đáng kể trong việc hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đã đề ra năm 2017.

Sản phẩm bột đá CaCO3 của Công ty Nhựa và Khoáng Sản An Phát Yên Bái có chất lượng hơn hẳn so với các sản phẩm cùng loại của các nhà cung cấp thông thường khác, do công ty chủ yếu hướng tới thị trường xuất khẩu hoặc cung cấp làm nguyên liệu đầu vào lĩnh vực sản xuất cho xuất khẩu. Toàn bộ máy móc của công ty đều là máy mới chất lượng cao và nhập khẩu nguyên chiếc. Phòng Lab được trang bị các máy đo tiên tiến như máy đo độ trắng sáng, máy đo cỡ hạt bột đá, máy đo chỉ số MI, máy phân tích thành phần hạt, máy đo độ ẩm…

Để hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe của hầu hết các thị trường khó tính trên thế giới, Công ty đã nhập khẩu từ Đài Loan hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, do các chuyên gia nước ngoài chuyển giao công nghệ, như quy trình sản xuất do IMPAC chuyển giao, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008.

Hệ thống phòng Lab kiểm soát chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu được đầu tư đồng bộ và hiện đại và hệ thống kho chứa nguyên liệu sản phẩm cũng được đầu tư theo công nghệ Nhật Bản.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về nhà máy

Đá được khai thác, chọn lựa từ mỏ dạng đá cục.



Được đưa vào dây chuyền sản xuất bột đá siêu mịn.



Bột đá và hạt nhựa được đưa vào hệ thống sản xuất hạt nhựa phụ gia.



Sản phẩm hạt nhựa phụ gia.



Đánh giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm.



Kho chứa thành phẩm.



Rồi được vận chuyển ra cảng Hải Phòng qua hệ thống xe của An Tín Logistics.

Hình ảnh tại lễ khánh thành.