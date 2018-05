An Phat Plastic (AAA) Huy động vốn thành công, đảm bảo lợi ích cổ đông, tự tin với kế hoạch tương lai

Theo báo cáo, tổng cộng nhà đầu tư đã đăng kí và nộp tiền mua 82 triệu cổ phiếu phát hành thêm tương đương với 98,2% lượng phát hành. Hội đồng Quản trị An Phát cũng đồng thời công bố phương án phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết. Như vậy An Phát đã huy động thành công 1.170,4 tỉ đồng thông qua thị trường cổ phiếu để phục vụ cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Với thành công của đợt huy động vốn lần này đã nâng tổng giá trị vốn hóa của mình lên gần 3.300 tỉ đồng (tương đương với gần 150 triệu USD), như vậy An Phát đã đáp ứng được các tiêu chí cơ bản để có mặt trong rổ cổ phiếu của các quỹ ETF nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua đã có khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới An Phát và gia tăng tỉ lệ sở hữu, hiện tại dư địa cho nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu An Phát ước tính còn trên 25%, đây hứa hẹn cũng sẽ là một yếu tố thu hút dòng tiền đầu tư bên ngoài Việt Nam quan tâm hơn tới cổ phiếu của An Phát.

Do đặc thù ngành nghề tập trung vào việc xuất khẩu bao bì mảng mỏng cho các nhà cung cấp lớn tại thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ… nên An Phát chưa có nhiều cơ hội để quảng bá thương hiệu của mình đối với thị trường tài chính quốc tế. Nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của nhà sản xuất bao bì mảng mỏng lớn nhất Đông Nam Á và giới thiệu cơ hội đầu tư vào An Phát tới nhà đầu tư quốc tế, trong thời gian vừa qua công ty đã có chuỗi hoạt động tham gia các diễn đàn nhà đầu tư vào thị trường mới nổi và cận biên tại Dubai, Bangkok và mới nhất là tại Colombo – Srilanka đầu tháng 5 vừa qua.

Trong khuôn khổ diễn đàn tại Colombo vừa qua, An Phát thảo luận riêng với 12 quỹ đầu tư đến từ khối EU, Anh, Nhật Bản như FundSmith (14 tỉ EUR), Lazard Asset Management (226.1 tỉ USD), Nordea (216.5 tỉ EUR), Sumitomo Mitsui Asset Management (102 tỉ USD),… giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chiến lược phát triển cũng như tiềm năng của công ty.

Không chỉ nỗ lực tìm kiếm những nhà đầu tư tiềm năng mới từ thị trường thế giới, An Phát còn rất chú trọng đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu thông qua việc duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền hợp lý. Mặc dù liên tục tăng quy mô vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh với việc đưa vào vận hành nhà máy số 6 trong năm 2016, nhà máy số 7 trong năm 2017 sắp tới là các nhà máy số 8 và số 9, nhưng An Phát vẫn duy trì mức trả cổ tức bằng tiền là 2.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tỉ lệ cổ tức trên giá cổ phiếu đạt trên 10%/năm khá hấp dẫn đối với một mã cổ phiếu niêm yết.

Với mục tiêu tối ưu hóa lợi ích của cổ đông, kể từ khi niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán An Phát luôn hoàn thành các kế hoạch đầy tham vọng của mình hàng năm. Trong năm 2018, An Phát đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 6.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 330 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc của An Phát cho biết công ty hoàn toàn tự tin vào khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 và đảm mức trả cổ tức bằng tiền mặt như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao vào đầu năm 2018. Mảng hoạt động cốt lõi là sản xuất bao bì mảng mỏng của An Phát tiếp tục tăng trưởng khả quan trong quý 1, trong đó doanh thu từ mảng xuất khẩu bao bì mảng mỏng tăng trưởng 40% so với cùng kì năm trước và duy trì mức biên lợi nhuận gộp ổn định.

Từ một công ty có vốn 500 triệu đồng, chỉ sau 15 năm dưới sự lãnh đạo của 3 sáng lập viên là ông Phạm Ánh Dương, ông Nguyễn Lê Trung và ông Phạm Hoàng Việt, An Phát đã có những bước phát triển mạnh mẽ với tổng tài sản hiện tại đạt gần 5.000 tỉ đồng.

Không những thế An Phát là một trong số ít những doanh nghiệp tư nhân có đóng góp không nhỏ cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đem lại nguồn thu ngoại tệ cho Việt Nam, đem lại việc làm ổn định cho hơn 2 nghìn lao động và có nhiều đóng góp cho ngân sách địa phương. Không ngủ quên trên những thành công đã có, An Phát đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đạt doanh thu 1 tỉ USD vào năm 2025 thông qua việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang những sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn và thân thiện với môi trường, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những đơn vị sản xuất sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường lớn nhất tại Việt Nam và khu vực.