An Phát - Yên Bái (HII) đặt kế hoạch tăng trưởng EPS 30%, cổ tức duy trì 20-30% mỗi năm

Ngày 14/9/2017 đã diễn ra buổi gặp mặt nhà đầu tư của CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái (Mã CK: HII), doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất, cung ứng hạt nhựa phụ gia tại Việt Nam.

Đặt mục tiêu vươn lên vị trí số 1 Việt Nam về cung ứng hạt nhựa phụ gia vào năm 2018

Tại buổi gặp gỡ, ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT An Phát - Yên Bái cho biết thị trường ngành nhựa nói chung và hạt nhựa phụ gia nói riêng hiện có rất nhiều tiềm năm tăng trưởng. Theo ước tính, quy mô thị trường hạt nhựa phụ gia năm 2017 trên toàn thế giới khoảng 10,5 tỷ USD và sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 5,4% trong 5 năm tiếp theo.

Ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT An Phát - Yên Bái

Trung Quốc, Châu Âu, Bắc Mỹ hiện là những thị trường tiêu thị mạnh nhất về hạt nhựa. An Phát - Yên Bái chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, khai thác các thị trường này và do đó dư địa tăng trưởng trong những năm tới còn rất nhiều.

Còn với thị trường trong nước, nhu cầu mỗi năm đối với nguyên liệu đầu vào ngành nhựa khoảng 6 triệu tấn. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ cung cấp được 20%, còn 80% phải nhập khẩu. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn từ thị trường trong nước với các doanh nghiệp như An Phát - Yên Bái.

An Phát - Yên Bái hiện là doanh nghiệp cung ứng hạt nhựa phụ gia lớn thứ 2 tại Việt Nam với thị phần khoảng 12%. Đối thủ lớn nhất hiện đang chiếm thị phần 30%, trong khi các đối thủ khác chỉ chiếm thị phần khoảng 8%.

Tuy vậy, ông Vũ Thanh Bình khá tự tin cho rằng đến năm 2018 An Phát - Yên Bái sẽ vươn lên vị trí số 1 toàn thị trường trong lĩnh vực cung ứng hạt nhựa phụ gia với thị phần khoảng 30%.

Hiện tại, dự án nâng công suất nhà máy sản xuất hạt Nhựa CaCO3 lên 150.000 tấn/năm và dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột đá CaCO3 công suất 220.000 tấn/năm của An Phát - Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động và đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy đà tăng trưởng của công ty trong những năm tới.

Cam kết tăng trưởng EPS 30%, cổ tức tiền mặt đều đặn 20-30% mỗi năm

Mới đây, An Phát - Yên Bái đã bất ngờ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017. Theo đó, doanh thu được điều chỉnh lên 1.150 tỷ đồng – tăng 4,5%; Lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng – tăng 27,3% so với kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2017. Việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm khi mới đi qua 2/3 năm cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo công ty.

Về kế hoạch những năm tiếp theo, An Phát - Yên Bái dự kiến doanh thu năm 2018 sẽ tăng lên 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng và đến năm 2021 doanh thu sẽ đạt 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng.

Năm 2017, sản lượng tiêu thụ hạt nhựa phụ gia của công ty ước đạt 40.000 tấn và sẽ tăng lên 84.000 tấn trong năm tiếp theo. Đến năm 2021 sẽ lên tới 150.000 tấn.

Chủ tịch An Phát - Yên Bái cam kết sẽ luôn đặt lợi ích cổ đông công ty lên hàng đầu và sẽ đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) một cách minh bạch nhất. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ đảm bảo duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông ở mức 20-30% mỗi năm; thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng trưởng ổn định 30%; Biên lãi ròng tăng khoảng 2% mỗi năm.

Về kết quả kinh doanh quý 3, công ty ước tính doanh thu đạt hơn 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 20 tỷ đồng.

Cũng tại buổi gặp mặt cổ đông, ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT AAA, đơn vị nắm giữ hơn 35% cổ phần An Phát - Yên Bái cho biết công ty đã có kế hoạch nâng sở hữu lên 51%. Tuy nhiên, mức giá mục tiêu 25.000 đồng cho mỗi cổ phiếu HII đã không thành công, do đó AAA đang có những kế hoạch mới và chưa thể tiết lộ.

Mở rộng hoạt động phía Nam, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển hạt nhựa tự hủy

Để đạt được những kế hoạch tham vọng trên, ông Vũ Thanh Bình cho biết trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng công suất lên 250.000 tấn/năm thông qua mở rộng nhà máy tại Yên Bái hoặc tiến hành M&A với các doanh nghiệp cùng ngành.

Ngoài ra, công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển hạt nhựa tự hủy. Đây sẽ là trọng tâm trong 2 năm tới và chủ tịch An Phát - Yên Bái tự tin sẽ phát triển thành công sản phẩm này. Hiện tại, trên thế giới không có nhiều nhà sản xuất hạt nhựa tự hủy do rào cản kỹ thuật cao, nhưng theo tiết lộ của chủ tịch An Phát - Yên Bái thì công ty có thể sẽ liên kết, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp đầu ngành trên thế giới về hạt nhựa tự hủy.

Hạt nhựa tự hủy hiện là xu hướng chung với các quốc gia trên thế giới với nhu cầu năm 2016 khoảng 19,5 tỷ USD và sẽ tăng lên 65,6 tỷ USD năm 2022, tương ứng mức tăng trưởng trung bình 22,4%/năm. Không những vậy, giá thành hạt nhựa tự hủy cũng cao hơn nhiều hạt nhựa phụ gia thông thường (khoảng 3.000 USD/tấn, trong khi hạt nhựa thông thường chỉ vài trăm USD/tấn). Rõ ràng, đây sẽ là mảnh đất “màu mỡ” để An Phát - Yên Bái xâm nhập.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tục đẩy mạnh phát triển nhà máy tại Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An cũng như mở rộng chi nhánh hoạt động tại miền Nam. Theo báo cáo ngành nhựa, hiện 70% nhu cầu tiêu thụ đến từ thị trường miền Nam và đây sẽ là khu vực đầy tiềm năng cho công ty.