Ấn tượng buổi lễ ra mắt dự án The Emerald: Thương hiệu bất động sản của Vimefulland

Tại sự kiện, Vimefulland đã trang trí sảnh đón tiếp với ý tưởng mô phỏng một góc “Rừng trong phố” tại The Emerald trong tương lai giống như một phần dự án.

Đại diện Vimefulland cho biết, dù mới chính thức ra mắt vào ngày 17/6, nhưng trước đó đã có rất nhiều khách hàng quan tâm, giao dịch thành công tại The Emerald. Dự án The Emerald ra mắt đem đến cơ hội cuối cùng cho khách hàng mua ở thực, cũng như các nhà đầu tư bất động để sở hữu căn hộ sang trọng, trong cộng đồng ưu tú The Manor, vị trí vàng của khu vực Mỹ Đình.

Năm trăm khách hàng dự Lễ ra mắt Dự án The Emerald , Thương hiệu bất động sản của Vimefulland.

Sự tin tưởng, lạc quan trước cam kết mạnh mẽ của thương hiệu bất động sản Vimefulland với triết lý kinh doanh “Trọn chữ Tâm, Vẹn chữ Tín” mang những giá trị tốt đẹp nhất đến cư dân và vì cư dân.

Đặc biệt, trong buổi lễ này, khách hàng còn được biết đến lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn dược phẩm Vimedimex của hai thầy trò, người kiến tạo và người kế nghiệp, bằng Clip ngắn tái hiện lại chặng đường 33 năm của Tập đoàn dược phẩm Vimedimex.

“Vimedimex là đơn vị xuất nhập khẩu đầu tiên của Bộ Y tế, được thành lập năm 1984, với chức năng kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế. Trải qua 26 năm xây dựng và trưởng thành, Vimedimex chính thức trở thành mô hình Tập đoàn năm 2010 và mở rộng lĩnh vực kinh doanh về Tài chính và Bất động sản. Tháng 11 năm 2016, Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex chính thức ra mắt thương hiệu bất động sản Vimefulland, đồng thời ra mắt đứa con đầu tiên Dự án Belleville Hà Nội chuỗi nhà phố liền kề mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp. Ngày 17/6/2017, Vimefulland chính thức ra mắt đứa con thứ hai với tên gọi The Emerald chuỗi căn hộ cao cấp mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp”. Giây phút chính thức ra mắt Dự án The Emerald được đầu tư công phu, bài bản và trang trọng của Vimefulland.

Diva Mỹ Linh đã trình diễn ca khúc “Giọt nắng bên thềm” của Nhạc sỹ Thanh Tùng.

The Emerald “Giữ tâm sáng tựa ngọc, trên miền vô ưu sống”.

Cũng tại buổi lễ quan trọng này, Vimefulland chính thức công bố Bộ quy chuẩn tiên phong ứng dụng các tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe, y tế vào thiết kế và xây dựng dự án, sau hơn 2 năm dày công nghiên cứu và hợp tác với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Đây chính là điểm khác biệt hoàn toàn của The Emerald với các dự án chung cư khác, chứng minh The Emerald được xây từ cái tâm và từ uy tín, cũng như kinh nghiệm, nỗ lực học hỏi không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên Vimefulland.

Khách hàng nhận giải nhất chuyến du lịch Châu Âu trị giá 57 triệu đồng.

Lễ ra mắt dự án The Emerald – Thương hiệu bất động sản của Vimefulland được khép lại với chương trình bốc thăm trúng thưởng để tìm ra 3 chủ nhân may mắn, trong 93 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công mua căn hộ tại The Emerald.

Đơn vị phân phối độc quyền dự án The Emerald: Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA Hotline: 0981 941 688.

A.D

Theo Trí thức trẻ