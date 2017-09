Ảnh: Hiện trường đổ nát vụ sập trường mầm non đang thi công ở Mỹ Đình

Theo thông tin ban đầu, sự cố sập trên xảy ra vào khoảng 3 - 4h ngày 25/9, tại dự án thi công trường mầm non Vườn Xanh, nằm trên đường Nguyễn Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Dự án do Công ty TNHH TM và Kỹ thuật Trần Vũ thi công. Chủ đầu tư là Trường mầm non Vườn Xanh.

Một số người dân sống quanh khu vực cho biết, dự án này đã xây dựng đến tầng 3 và mới đổ mái vào chiều 24/9. Sáng nay, sự cố đáng tiếc đã xảy ra.

Video: Hiện trường đổ nát vụ sập công trình trường mầm non ở Mỹ Đình, Hà Nội

Theo quan sát của PV VTC News, một phần diện tích lớn của công trình sập hoàn toàn, các cột trụ gãy đổ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Kim Thược)

Đại diện Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm xác nhận vụ việc và hiện đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường cùng các cơ quan chức năng của quận, phường phối hợp xem xét sự việc trên.

Hiện tại các cơ quan chức năng của quận Nam Từ Liêm gồm Công an quận, Thanh tra xây dựng, Viện Kiểm sát nhân dân... cùng lãnh đạo phường Mỹ Đình 1 đang có mặt tại hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm xảy ra vụ sập, các công nhân đang ở lán bên cạnh công trình nên không có thiệt hại về người.

Video: Hiện trường đổ nát vụ sập công trình trường mầm non ở Mỹ Đình, Hà Nội

Một số hình ảnh hiện trường PV VTC ghi nhận được: