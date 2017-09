Ảnh hưởng bão số 10, biển Quất Lâm nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trưa 15/9, bão số 10 mạnh nhất trong 10 năm sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta. Dù bão không đổ bộ trực tiếp, nhưng các tỉnh miền Bắc, đặc biệt các địa các tỉnh ven biển sẽ chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu xa của bão số 10.

Ghi nhận của CTV VTC News tại Nam Định, bão số 10 đã gây mưa lớn kèm theo dông lốc và gió giật mạnh trên toàn tỉnh. Trên khu vực vùng biển Quất Lâm và Thịnh Long, thủy triều dâng cao, sóng mạnh gầm thét dữ dội.

Nước ngập đường đê, sóng cao hàng mét ở biển Thịnh Long. (Ảnh: Phạm Tùng)

Từ sáng 15/9, nước biển đã tràn đê và ngập đường giao thông của người dân thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Bà Nguyễn Thị Tiên, một người dân Thịnh Long cho biết: "Nhà tôi ở vị trí khá cao, mọi năm có bão to nước cũng không ngập tới. Thế nhưng, năm nay nước biển đã tràn vào nhà và ngập sâu đến 1m".

Không chỉ có gia đình bà Tiên, nhiều người dân địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn do ngập lụt. Tuyến đường chính của thị trấn Thịnh Long cũng bị chia cắt do nước lũ. Nhiều cơ quan, công ty, xí nghiệp phải đóng cửa do bị nước tràn vào.

Riêng các cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ... kinh doanh bên bờ biển đã phải đóng cửa từ vài ngày trước để thực hiện việc sơ tán, chằng chống nhà cửa tránh bão.

Hình ảnh ghi nhận tình hình mưa bão tại bãi biển Quất Lâm - Giao Thủy. (Ảnh: Nhật Ngữ)

Liên quan đến tình hình mưa bão ở các thị trấn ven biển của tỉnh Nam Định, sáng cùng ngày, nhiều người dân sống ở khu vực bãi biển Quất Lâm (Giao Thủy) cũng cho hay, từ đêm qua (14/9) gió đã thổi rất mạnh.

Gió to khiến nhiều biển quảng cáo, cây cối và những nhà hàng lợp tạm bằng lá, ngói xi măng bị tốc mái. Nước biển cũng xâm thực tận sâu trong thị trấn khiến nhiều gia đình phải sơ tán. Hiện tại, sóng to, gió lớn và biển vẫn đang động dữ dội.

Một số hình ảnh về tình hình mưa bão tại Hải Hậu (Nam Định):

Mưa bão làm đường ngập như sông ở thị trấn Thịnh Long - Hải Hậu. (Ảnh: Phạm Tùng)

Nước tràn vào nhà dân. (Ảnh Phạm Tùng)

Một số cơ quan, xí nghiệp ngập sâu trong nước. (Ảnh: Phạm Tùng)

Tình trạng ngập lụt khiến giao thông bị chia cắt. (Ảnh: Phạm Tùng)

Nước tràn bờ đê, lênh láng khắp một vùng quê. (Ảnh: Phạm Tùng)

Nhiều người dân vẫn đang loay hoay trong mưa gió để chống bão số 10. (Ảnh: Phạm Tùng)

Video: Người dân Hà Tĩnh gồng mình chống lại bão số 10 đang quần thảo