Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến Bắc Bộ có nơi rét dưới 10 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 27/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ đã có mưa rải rác.

Dự báo ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay có mưa, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ nay đến hết ngày 28/12, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to.

Cảnh báo trên các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước trên các sông lên mức BĐ1-BĐ2, một số sông suối nhỏ lên mức BĐ3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, đặc biệt các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa.