Ảnh hưởng từ tiến độ dự án Cần Giờ, Fideco (FDC) điều chỉnh giảm 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp HCM (Fideco – mã chứng khoán FDC) công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 4/10/2019.



Theo đó, Fideco trình bày, dự án Cần Giờ dù đã đầy đủ về mặt pháp lý, đã có văn bản thống nhất cho phép tiếp tục triển khai. Tuy nhiên ngày 5/9/2019 UBND Thành phố vẫn đề nghị Sở Tài nguyên môi trường rà soát lại dự án do chủ trương chung của thành phố đối với các dự án đất công được giao đất mà chưa thực hiện dự án thì rà soát lại tàn bộ và thành phố xem xét lại, chưa xét duyệt bất kỳ quyết định nào để các dự án thuộc nhóm này được tiếp tục triển khai.

Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh 2019 của công ty được lập với doanh thu dự kiến thu về từ tiêu thụ một phần dự án Cần Giờ là 638,44 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 450,87 tỷ đồng.

Do vậy việc chậm trễ triển khai dự án Cần Giờ ảnh hưởng lớn đến khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty. Do vậy Fideco trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong đó tổng doanh thu điều chỉnh giảm 64%, xuống còn hơn 349 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm từ 376,6 tỷ đồng xuống còn hơn 69 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 82% so với kế hoạch ban đầu.

Cùng với điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch kinh doanh, Fideco cũng trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dự kiến sẽ không chia cổ tức, thay vì tỷ lệ trả cổ tức 50% như ĐHCĐ đã thông qua trước đó.