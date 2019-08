Áp lực tỷ giá vẫn rất lớn khi Nhân dân tệ có thể tiếp tục giảm sâu

Tỷ giá VND/USD chịu rất nhiều áp lực trong những ngày gần đây khi tỷ giá CNY/USD rớt xuống mức thấp nhất 10 năm nay. CNY (Nhân dân tệ) được dự báo giảm sâu, tiếp tục đè nặng lên tỷ giá trong thời gian tới.

Sau khi CNY phá vỡ ngưỡng kháng cự 7 CNY "ăn" 1 USD, sáng ngày 6/8, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá trung tâm tăng thêm 15 VND lên mức 23.115 VND/USD. Đây cũng là mức tỷ giá trung tâm cao nhất từ trước đến nay mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng.

Việc tỷ giá trung tâm liên tục tăng và thiết lập đỉnh mới trong những ngày gần đây, theo chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, sự điều chỉnh này là cần thiết và kịp thời nhất là trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung bất ngờ lên cao và sự mất giá mạnh của CNY tạo áp lực nhất định lên đồng nội tệ của Việt Nam.

"Ổn định tỷ giá là mục tiêu tối thượng của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng việc duy trì tỷ giá một cách cứng nhắc sẽ không có lợi ở thời điểm này. Bởi CNY mất giá mạnh so với USD, VND lại tăng giá so với CNY. Do đó, Ngân hàng Nhà nước buộc phải tăng tỷ giá trung tâm để phù hợp với thực tế tình hình. Không điều chỉnh tỷ giá sẽ tạo ra cơ hội cho các tay đầu cơ "ăn lời trên sống lưng" của ngân hàng, họ sẽ tìm cách mua ngoại tệ với giá rẻ từ hệ thống ngân hàng để bán ra thị trường với giá cao nhằm ăn chênh lệch", ông Hiếu phân tích.

Hơn nữa, theo ông, động thái duy trì đồng CNY yếu của Trung Quốc nhằm bù đắp những ảnh hưởng từ việc Tổng thống Trump tiếp tục áp thuế nhập khẩu 25% lên 300 tỷ USD hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ ngày càng trở nên rõ ràng. Do đó, việc điều chỉnh tỷ giá lần này cũng sẽ hỗ trợ kiểm soát phần nào tình trạng mất cân đối trong tương quan mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, gây ảnh hưởng tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Ngay khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm, tỷ giá giao dịch ngoại tệ ở một số ngân hàng thương mại cũng nhích khẽ. Khảo sát một số ngân hàng có giao dịch ngoại tệ lớn cho thấy, phần lớn ngân hàng tiếp tục tăng giá USD thêm 10 VND mỗi chiều mua - bán.

Hiện giá mua thấp nhất đang ở mức 23.183 VND/USD, giá mua cao nhất đang ở mức 23.230 VND/USD. Trong khi đó, ở chiều bán ra, giá bán thấp nhất đang ở mức 23.320 VND/USD, giá bán cao nhất đang ở mức 23.343 đồng/USD. Điều này có nghĩa tỷ giá đang giao dịch trong khoảng từ 23.183 VND/USD – 23.343 VND/USD, không có nhiều biến động cho dù tỷ giá trung tâm liên tục được điều chỉnh mấy ngày gần đây.

Mặc dù tỷ giá đang chịu nhiều áp lực từ bên ngoài, nhưng theo nhận định của Công ty chứng khoán SSI, với nhiều dư địa trong chính sách tiền tệ cùng nguồn dự trữ và nguồn cung ngoại tệ trong nước, tỷ giá USD/VND nếu có biến động sẽ nằm trong vùng dao động của đợt biến động cuối tháng 5 đầu tháng 6 tức là vùng từ 23.250 đến 23.350 VND/USD.

Ở quan điểm khác, ông Hiếu lại cho rằng, tình hình tỷ giá những tháng cuối năm rất khó dự báo khi mức độ phá giá đồng CNY của Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào từng động thái của Mỹ trong cuộc chiến thương mại đôi bên.

Theo ông, thương chiến Mỹ - Trung sẽ không chấm dứt trong năm 2019 và cũng không thể kết thúc trong năm 2020 vì đây không phải là cuộc chiến tranh thương mại thuần tuý mà nó mang "màu sắc" chính trị khi Tổng thống Trump đang bước vào giai đoạn tranh cử cho nhiệm kỳ tới. Trong khi đó, phá giá đồng tiền kích thích xuất khẩu là cách thức nhanh nhất và hiệu quả nhất mà Trung Quốc sử dụng để bù đắp cho những ảnh hưởng từ những gói thuế mà Mỹ đánh lên hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Do đó, khả năng Trung Quốc tiếp tục phá giá CNY trong thời gian tới là rất lớn. Tuy nhiên, mức độ phá giá sẽ phụ thuộc nhiều vào động thái đáp trả của nền kinh tế số 1 thế giới trong cuộc chiến thương mại này. Theo rất nhiều dự báo, đồng CNY có thể giảm sâu xuống mức 7,5 CNY/USD vào năm 2020. Vì thế, CNY/USD tăng giá sẽ dẫn truyền khiến áp lực tỷ giá VND/USD rất lớn", ông Hiếu dự báo.

Theo đó, ông Hiếu cho rằng tỷ giá phải "cuốn theo chiều gió" để vừa bảo đảm an ninh tiền tệ, vừa phòng tránh được 2 mối nguy nói trên. "Theo hướng thận trọng và bảo thủ, VND có thể mất giá khoảng 3% trong năm 2019 nhưng với căng thẳng leo thang trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và xu hướng đồng CNY của Trung Quốc, VND của Việt Nam có thể còn mất giá sâu hơn mức này. Áp lực trong điều hành là rất lớn", vị chuyên gia này nhấn mạnh.