Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 3 giờ vừa qua ở Văn Lý (Nam Định) có gió Đông mạnh cấp 7-8, giật cấp 9, vùng ven biển khác của Nam Định, Thái Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to (50-100mm).

Hồi 07 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m, ven biển các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Các tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị có gió giật cấp 8.

Dự báo mưa lớn trên đất liền: Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Hà Nội từ sáng nay đến hết ngày mai (11/10) tiếp tục có mưa vừa đến mưa to (50-100mm).

Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Từ ngày 10/10 đến ngày 11/10, trên lưu vực sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Thái Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Ngập úng ở Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, TP.Thanh Hóa, TP.Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).