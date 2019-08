Apax Holdings: Doanh thu quý 2 đạt mức kỷ lục nhờ khai trương thêm loạt trung tâm Anh ngữ và trường mầm non

CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán IBC) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019 với doanh thu thuần đạt 342 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh đến 48,6% so với quý 2 năm ngoái, trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng 30,9% nên riêng lợi nhuận gộp đã tăng 78,4% so với cùng kỳ, đạt 153,6 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất theo quý công ty từng đạt được.

Apax Holdings là công ty đầu tư với 2 công ty con trực tiếp là CTCP Anh ngữ Apax và CTCP Phát triển giáo dục Igarten. Ngoài ra còn có 4 công ty liên kết do Anh ngữ Apax sở hữu bao gồm CTCP Studynet, CTCP Anh ngữ Apax Speedy, CTCP Apax Academy và CTCP Đầu tư Eduland.

Doanh thu tài chính quý 2 đạt 26,5 tỷ đồng, tăng đột biến hơn 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính tăng hơn 3 tỷ đồng, lên khoảng 10 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay. Tính đến hết quý 2 Apax Holdings ghi nhận còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 239 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Dư vay nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng 30 tỷ đồng, lên 279 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty rất ổn định, đạt gần 402 tỷ đồng – tăng mạnh so với con số chưa đến 1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh, hơn gấp đôi cùng kỳ, đạt tổng gần 154 tỷ đồng.

Đây là những nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận sau thuế quý 2 còn 5,9 tỷ đồng, giảm 8% so với quý 2 năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Apax Holdings đạt 628 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 43,6% so với nửa đầu năm ngoái. Đáng chú ý, nửa đầu năm không phải là mùa kinh doanh của các doanh nghiệp giáo dục, điển hình như các công ty con của Apax Holdings. Thông thường, nửa cuối năm mới là thời điểm mang lại kết quả kinh doanh tốt cho những đơn vị này.

Theo báo cáo, doanh thu tăng do hệ thống các trung tâm Apax English và Apax Leader tăng nhanh chóng từ 55 trung tâm hồi đầu năm lên 110 trung tâm, nhằm đáp ứng được độ phủ rộng của hệ thống dạy tiếng anh. Trong số đó có 40 trung tâm vừa khai trương trong quý 2 vừa qua.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến với tổng chi lên đến 249 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó riêng chi phí nhân viên bán hàng hết 134 tỷ đồng và nhân viên quản lý 23 tỷ đồng.

Các trung tâm tiếng anh mới liên tục khai trương nên các chi phí liên quan cũng bị đẩy tăng mạnh, đồng thời giá trị tài sản cố định do phát triển xây dựng các trung tâm đã được đi vào hoạt động cũng được hách toán vào quý này. Ngoài ra, công ty sử dụng tên tuổi của Shark Thuỷ để quảng bá sâu rộng cho các hoạt động của Apax Holdings nên chi phí quảng bá cũng tăng đáng kể nhưng bù lại thì hình ảnh Shark Thủy cũng là một trong những hình ảnh quảng bá thương hiệu hiệu quả nhất cho Apax.

Trên bản lưu chuyển tiền tệ ghi nhận, tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác lên gần 480 tỷ đồng, tăng mạnh so với còn số 103 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi âm 474 tỷ đồng. Đi cùng với đó, tổng tài sản công ty tăng nhanh chóng lên gần 2.700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19,4% so với đầu năm.

Tài sản của công ty, từ mức 58 tỷ đồng hồi năm 2014, đã tăng thành gần 2.700 tỷ đồng chỉ hơn 5 năm sau đó. Vốn góp chủ sở hữu cũng tăng từ 4 tỷ đồng lên gần 765 tỷ đồng như hiện nay.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019 Apax Holdings báo lãi trước thuế 21,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,35 tỷ đồng, tăng 7% so với nửa đầu năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 8,6 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối quý 2 đạt trên 107 tỷ đồng.

