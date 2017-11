APEC 2017 là màn trình diễn toàn cầu cho Việt Nam và Đà Nẵng

Báo Anh Financial Times vừa có một bài viết, trong đó ca ngợi những nỗ lực của Thành phố Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 .

Theo Financial Times, APEC 2017 là một “màn trình diễn” mang tính toàn cầu cho cả Việt Nam và Đà Nẵng.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Xét về bối cảnh quốc tế, Châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt với nhiều lo lắng về thương mại, biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, chính quyền Đà Nẵng vẫn quyết tâm tạo được ấn tượng tích cực nhất trong mắt cộng đồng quốc tế. Financial Times chỉ ra, để chuẩn bị cho sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm 2017 của Việt Nam, Đà Nẵng đã khánh thành một sảnh sân bay quốc tế mới, dành nhiều đầu tư cải tạo hệ thống đường xá chuẩn bị cho sự xuất hiện của khoảng 10.000 người tham dự APEC…

“Nếu sự kiện này thành công, chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ có nhiều sự kiện quốc tế tương tự được tổ chức tại Đà Nẵng,” một giám đốc bán hàng người Đà Nẵng chia sẻ với tờ báo Anh. “Đường phố, khách sạn… của chúng tôi – tất cả đều đã sẵn sàng cho các hội nghị lớn và quan trọng mang tầm quốc tế.”

Người dân Đà Nẵng quyết tâm có một Tuần lễ APEC cấp cao thật ấn tượng trong mắt cộng động quốc tế (ảnh: FT)

Theo Financial Times, Đà Nẵng hy vọng có thể trở thành một thành phố trung tâm của khu vực với cơ sở hạ tầng đầy đủ và môi trường sạch sẽ. Thành phố miền Trung cũng muốn bắt kịp với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Số liệu của Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng cho biết, cho đến nay, Đà Nẵng đã thu hút được 3 tỷ USD đầu tư vào 400 dự án. Tuy nhiên, trong số này vẫn vắng bóng các nhà đầu tư mang đẳng cấp hàng đầu của thế giới.

Hàng năm, có khoảng 6 triệu khách du lịch tới Đà Nẵng, trong đó 1,5 triệu là khách quốc tế. Financial Times dẫn lời một Giám đốc công ty bất động sản tư nhân so sánh, nếu Thành phố Hồ Chính Minh là New York của Việt Nam, thì Đà Nẵng giống như Boston vậy. “Thành phố này rất văn hóa… lại có bề dày lịch sử, con người cũng rất thân thiện,” người này nhận xét.