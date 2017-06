Apec Investment (API) trình phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Hôm nay, CTCP Đầu tư Chấu Á Thái Bình Dương (Apec Investment - mã chứng khoán API) tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 với nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình ĐHCĐ thông qua.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Năm 2016 Apec Investment đạt 49,72 tỷ đồng doanh thu, tăng đột biến so với con số hơn 2 tỷ đồng đạt được năm trước đó. Tuy nhiên, do ghi nhận hơn 4 tỷ đồng lỗ từ các công ty liên doanh liên kết, bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ chỉ đạt gần 5,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận hơn 66 tỷ đồng. Do vậy, dù tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp, thì kết quả cuối năm công ty vẫn ghi nhận lỗ 3,68 tỷ đồng trong khi năm 2015 lãi hơn 9,86 tỷ đồng.

Trong năm 2016, công ty thực hiện nhiều dự án, trong đó dự án Royal Bắc Ninh dù mới khới công từ cuối tháng 10/2016 nhưng đến giữa tháng 5/2017 đã hoàn thiện thô 90%, đã bán và nhận đặt cọc được 86% tổng lượng căn hộ. Dự án KCN APEC Đa Hội với tổng diện tích 34,5ha gồm nhà ở và xưởng sản xuất công nghiệp tính đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ giai đoạn 1, công ty đã bắt đầu triển khai công tác bán hàng tại dự án từ quý 1/2017. Còn dự án Royal Park Huế cũng đang trong quá trinh xây dựng giai đoạn 1 với diện tích 11,6ha.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Năm 2017 được đánh giá là năm thuận lợi để phát triển các dự án khu đô thị, chung cư. APEC Investment dự kiến năm 2017 doanh thu ước đạt 455,16 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu về khoảng 118,14 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức từ 10-20%.

Để khuyến khích, tạo điều kiện cho BĐH hoạt động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án thưởng cho BĐH trong năm 2017 với chỉ tiêu thưởng 7-10% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch; và thưởng 15-20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu thực hiện cao hơn mức đề ra.

Trong năm 2017 công ty dự kiến dùng khoảng 1.356,5 tỷ đồng đầu tư vào các dự án. Trong đó dành khoảng 871 tỷ đồng đầu tư vào dự án APEC Royal Bắc Ninh, khoảng 167 tỷ đồng vào dự án KCN APEC Đa Hội, khoảng 218,5 tỷ đồng vào dự án APEC Royal Huế và 100 tỷ đồng vào các dự án khác…

Phát hành cổ phiếu ESOP

HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành tối đa 1,77 triệu cổ phiếu ESOP cho toàn bộ cán bộ CNV (bao gồm Thành viên HĐQT tham gia điều hành trực tiếp, BĐH, BKS và người lao động) với tỷ lệ phát hành tối đa 5%.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 17,7 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong năm 2017 hoặc 2018 để thực hiện.

Phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

HĐQT cũng trình ĐHCĐ phương án phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo. Cụ thể, APEC Investment dự kiến phát hành tối đa 500 trái phiếu (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu) thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ phát hành 200 trái phiếu và đợt 2 phát hành 300 trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành mỗi đợt trái phiếu. Lãi suất trái phiếu có thể áp dụng lãi suất cố định hoặc thả nổi theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư. HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, trong năm 2017 hoặc 2018.

Thay đổi mô hình quản lý công ty theo hướng không có Ban kiểm soát

Một trong những nội dung quan trọng sẽ trình ĐHCĐ lần này là thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo hướng không có Ban kiểm soát bắt đầu tư năm tài chính 2017 đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT để đáp ứng điều kiện theo quy định.

