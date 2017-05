Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới trong năm thứ bảy liên tiếp

Theo bảng xếp hạng giá trị thương hiệu thế giới do tạp chí Forbes thực hiện, giá trị thương hiệu của nhà sản xuất iPhone được định giá 170 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016, và đứng trước Google, xếp vị trí thứ hai có giá trị thương hiệu tăng 19,3 tỷ USD so với năm ngoái, nhưng vẫn chỉ ở dưới mức 102 tỷ USD.

Microsoft giành vị trí thứ 3, với giá trị thương hiệu 87 tỷ USD. Tiếp theo là Facebook với giá trị 73,5 tỷ USD.

"Gã khổng lồ nước giải khát" Coca-Cola đã vượt qua top 5 với giá trị 56,4 tỷ USD.

Những thương hiệu thua lỗ lớn nhất trong năm 2017 là IBM, mất 20% giá trị kể từ năm 2016, HSBC giảm 18%, cả hai thương hiệu Caterpillar và H&M mất 11% giá trị.

Sáu trong số 10 thương hiệu xếp hạng cao nhất là các công ty công nghệ cao, Amazon và Samsung đứng thứ 6 và 10 với lần lượt giá trị thương hiệu đạt 54,1 tỷ USD và 38,2 tỷ USD.

"Các thương hiệu công nghệ tiếp tục được đánh giá là có giá trị nhất trên thế giới," biên tập viên cao cấp của tạp chí Forbes Kurt Badenhausen cho biết.

Ông Badenhausen cho biết thương hiệu cao cấp của Apple giờ đây đã tạo ra mức giá bán trung bình gần 700 USD cho sản phẩm điện thoại iPhone. Điều đó giúp công ty này chiếm tới hơn 80% lợi nhuận của toàn ngành công nghiệp điện thoại thông minh.

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của Forbes được xây dựng dựa trên phân tích hơn 200 nhãn hiệu toàn cầu, có tính đến ba năm thu nhập gần đây và xem xét vai trò mà mỗi thương hiệu đóng góp với ngành công nghiệp mà họ kinh doanh.

Đầu tháng này, Apple đã trở thành công ty đầu tiên của Mỹ đạt ngưỡng vốn hóa thị trường 800 tỷ USD, chỉ hơn hai năm sau khi vượt qua mốc 700 tỷ USD./.

Theo Việt Đức

Vietnam+