Artemis – căn hộ đặc biệt ở trung tâm thành phố

Trong vòng hơn 1 tháng kể từ Lế ký kết hợp đồng mua bán ngày 10/3/2017, tổ hợp căn hộ cao cấp Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bán đến những căn cuối cùng. Đến thời điểm này, Artemis là dự án căn hộ cao cấp lập kỷ lục về thời gian bán hàng nhanh chóng trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.

Với vị trí có một không hai, pháp lý vững vàng, thiết kế ngoại cảnh và nội thất cao cấp cùng chính sách bán hàng linh hoạt đã khiến Artemis tạo nên cơn sốt những tháng đầu năm 2017.

Xung quanh Dự án là khu vực có cơ sở hạ tầng hoàn thiện gồm: Trung tâm thể thao, hệ thống trường PTCS đến PTTH, các trường ĐH nổi tiếng: ĐH Y, ĐH Quốc Gia, Bách Khoa…, các Bệnh viện lớn: Viện Đại học Y, Hàng Không, Bạch Mai, Việt Nhật… đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ, tiện ích một cách thuận tiện nhất.

Bên trong tòa nhà được trang bị hệ thống PCCC hiện đại đến từng phòng, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ 24/7. Hệ thống an ninh được chú trọng, giám sát ngay từ bên ngoài tòa nhà, sảnh căn hộ, các hành lang thông qua Nhân viên an ninh, hệ thống camera 24/7, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho gia chủ cả lúc vắng nhà.

Hệ thống máy phát điện công suất lớn: đảm bảo cho các căn hộ dùng điện bình thường khi Tòa nhà mất điện lưới. Hệ thống nhà rác được bố trí vận hành hợp lý với thang máy vận chuyển ngay trong Phòng thu gom rác, đảm bảo vệ sinh, môi trường sống trong lành.

Đặc biệt, Chủ đầu tư dự án Artemis đã ký kết với đối tác là Vietnam Housing, chuyên về lĩnh vực tư vấn, cho người nước ngoài thuê căn hộ cao cấp, như vậy các cư dân tương lai của Artemis sẽ là các cư dân toàn cầu với cộng đồng sống đẳng cấp. Các cư dân nhí cũng sẽ có nơi vui chơi, rèn luyện trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa được sử dụng tự nhiên & tối đa.

Hỗ trợ khách hàng linh hoạt

Nhân dịp khai trương Trung tâm thương mại Artemis (dự kiến tháng 5/2017), chủ đầu tư Dự án là Công ty cổ phần ACC Thăng Long (thuộc Bộ Quốc Phòng) sẽ tri ân khách hàng đã đồng hành cùng dự án và mở bán những căn hộ cuối cùng với hàng loạt chính sách ưu đãi.

Cụ thể, nhân dịp này, khách mua căn hộ Artemis sẽ được hưởng chiết khấu lên đến 12% trên 55% giá trị căn hộ nếu thanh toán 95% giá trị hợp đồng mua bán. Khách hàng hoặc người thân trong gia đình mua từ căn thứ 2 sẽ được chiết khấu thêm 1%.

Với những khách hàng có nguyện vọng hỗ trợ về tài chính, CĐT sẵn sàng hỗ trợ lãi suất 0% của 70% GTCH trong vòng 1 năm. Những khách hàng đóng 50% giá trị căn hộ sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất 0% cho số tiền còn lại trong thời gian 1 năm (đối với các căn hộ trong danh mục được áp dụng chương trình khuyến mãi chậm trả).

Các ưu đãi trên đều kèm theo gói quà trặng trị giá lên tới 121 triệu đồng khi nhận bàn giao căn hộ: Bộ sofa và rèm cửa trị giá 60 triệu đồng; Gói dán kính chống nóng cao cấp trị giá 16 triệu; Phiếu tập gym 1 năm miễn phí tại trung tâm thương mại Artemis trị giá 15 triệu; Thẻ vip sử dụng bể bơi và xông hơi miễn phí trong vòng 12 tháng trị giá 15 triệu đồng; Miễn phí 1 năm phí dịch vụ quản lý trị giá 15 triệu.

Thị trường căn hộ tầm trung và cao cấp tại Hà Nội những tháng cuối năm 2016, đầu 2017 tiếp tục chứng kiến 1 không khí sôi động tại nhiều dự án, trong đó không thể không kể đến Căn hộ cao cấp Artemis.

Yên tâm với những “tên tuổi lớn”

Là “đứa con đầu lòng” mang nhiều tâm huyết của chủ đầu tư – Công ty cổ phần ACC Thăng Long, ngay từ khi lên ý tưởng, Artemis đã được định vị vào phân khúc căn hộ cao cấp hạng sang. Do đó, những đơn vị được lựa chọn đảm nhiệm thiết kế, thi công đều là những tên tuổi lớn của ngành xây dựng trong nước và quốc tế.

Đó là đơn vị thi công xây dựng Delta, quản lý dự án- tư vấn giám sát bởi Công ty TNHH Artelia (cộng hòa Pháp), thiết kế mặt đứng bởi Công ty TNHH PTW (Australia), tài trợ vốn, bảo lãnh tiến độ bởi Ngân hàng SeaBank.

A.D

Theo Trí thức trẻ