ASEAN - Trung Quốc sắp họp khẩn về dịch Covid-19

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN dự kiến cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị họp khẩn tại thủ đô Vientiane - Lào trong ngày 20-2 để bàn về những biện pháp khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) gây ra. Theo báo South China Morning Post, đây được xem là cuộc họp đa phương lớn đầu tiên nhằm tìm kiếm sự điều phối nỗ lực ứng phó cuộc khủng hoảng mà một số chuyên gia y tế cảnh báo có thể kéo dài nhiều tháng.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah hôm 16-2 cho biết cuộc gặp sẽ cho phép toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN chia sẻ "quan điểm và kinh nghiệm" về dịch bệnh. "Chúng tôi tin rằng Trung Quốc có thể và sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này" - ông Saifuddin Abdullah nói với giới truyền thông địa phương tại một sự kiện ở bang Kelantan.

Ông Zi Yang, nhà phân tích tại Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), nhận định tại cuộc gặp dự kiến nói trên, ông Vương Nghị sẽ tái trấn an các nước ASEAN và phát đi thông điệp rằng mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát. Trong khi đó, ông Cheng Xiaohe, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Trường ĐH Nhân dân Trung Quốc, cho rằng các quan chức Trung Quốc và ASEAN dự cuộc họp sẽ cam kết thúc đẩy hợp tác trong việc nghiên cứu liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có bào chế vắc-xin và sản xuất thuốc. Cũng theo ông Cheng, Bộ trưởng Vương Nghị sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của những nước ASEAN trong việc sớm nối lại các chuyến bay, du lịch và những hoạt động kinh tế khác đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Vào cuối tuần rồi, ông Vương Nghị đã lần lượt có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Tại các cuộc gặp, bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc đều bày tỏ ủng hộ nỗ lực khống chế dịch Covid-19 của Trung Quốc. Ngoài ra, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters khi tham dự hội nghị nói trên, ông Vương Nghị thừa nhận Trung Quốc đang đối mặt thách thức lớn từ dịch bệnh nhưng chỉ trích một số nước "phản ứng thái quá", từ đó "gây ra những hoảng loạn không cần thiết".

Tại Trung Quốc, khoảng 1.200 chuyên gia quân y hôm 17-2 đã đến TP Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh, để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn. Trước đó, khoảng 1.400 chuyên gia quân y đã đến thủ phủ tỉnh Hồ Bắc này trong giai đoạn đầu tiên của đợt triển khai được quân đội công bố hôm 13-2.

Cuộc chiến đối phó dịch Covid-19 tại Trung Quốc giờ đây nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phái đến. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter hôm 16-2, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các chuyên gia quốc tế đã đến Bắc Kinh và có cuộc gặp đầu tiên với những đồng nghiệp Trung Quốc trong nỗ lực tìm hiểu xem virus gây Covid-19 (gọi là SARS-CoV-2) lây lan thế nào. Tuy nhiên, ông Ghebreyesus cũng thận trọng cho rằng hiện không thể dự báo dịch bệnh sẽ đi theo hướng nào. Ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ, cùng ngày cảnh báo sự bùng phát của dịch Covid-19 đang trên bờ vực trở thành đại dịch toàn cầu nếu các nỗ lực khống chế trong thời gian tới không thành công hơn so với hiện tại.

Hồ Bắc siết chặt phong tỏa Ủy ban Y tế Trung Quốc hôm 17-2 thông báo 2.048 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 105 trường hợp tử vong mới vì virus này trong ngày trước đó. Riêng con số này ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh, là 1.933 ca nhiễm và 100 trường hợp tử vong. Trong nỗ lực ngăn ngừa hiệu quả hơn nữa sự lây lan của dịch Covid-19, theo Tân Hoa Xã, chính quyền Hồ Bắc hôm 16-2 ban hành hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt, trong đó có lệnh hạn chế đi lại trên toàn tỉnh đối với mọi phương tiện không thuộc diện khẩn cấp và lệnh đóng cửa mọi địa điểm công cộng không quan trọng. Những biện pháp này được thực thi trong bối cảnh tỉnh này đang trong "giai đoạn quan trọng" để kiểm soát dịch bệnh vốn vẫn còn nghiêm trọng. Chính quyền Hồ Bắc khẳng định chiến dịch kiểm tra sức khỏe cần được đẩy mạnh và không được để sót bất cứ trường hợp nào. Mọi trường hợp biểu hiện các triệu chứng như sốt hay ho cần phải được thông báo ngay tức thì với giới chức địa phương. Bốn trường hợp cần được chữa trị ngay hoặc đưa đến trung tâm cách ly là người bị xác nhận nhiễm hoặc nghi nhiễm virus, những người tiếp xúc gần với họ hoặc những người bị sốt. Bên cạnh đó, theo báo South China Morning Post, chính quyền Hồ Bắc còn yêu cầu toàn bộ cư dân tỉnh này, trong đó có 24 triệu người tại các khu vực nông thôn, ở nhà cho đến khi có thông báo thêm. Ngoài ra, các công ty không được phép hoạt động trở lại khi chưa được sự cho phép của giới chức địa phương. Những trường hợp đã hoạt động trở lại, kể cả các tổ chức công cộng và các khu công nghiệp, cần phải tuân thủ nghiêm những biện pháp ngăn ngừa virus lây lan. Cao Lực