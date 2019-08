Avahomes chính thức trở thành đại lý phân phối chiến lược cùng Tập đoàn Sun Group

Với vẻ đẹp hoang sơ, làn nước xanh như ngọc, bờ cát trắng giòn tan trong nắng, Phú Quốc như một thỏi nam châm có sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Dân cư tập trung về Phú Quốc không ngừng tăng lên nhưng sự phát triển của cơ sở hạ tầng, tiện ích thiết yếu cho cuộc sống lại không theo kịp. Sự có mặt của dự án Sun Grand City New An Thoi – khu đô thị đảo đầu tiên và duy nhất là lời giải vô cùng cấp thiết hiện nay.

Sun Grand City New An Thoi -Khu đô thị đảo đầu tiên tại Việt Nam

Nhìn thấy những tiềm năng phát triển tại Phú Quốc và những điểm cần bổ sung trong quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, Tập đoàn Sun Group đã chính thức triển khai xây dựng khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi.

Sun Grand City New An Thoi được xây dựng trên diện tích 35ha, tại thị trấn An Thới, phía nam đảo Ngọc. Sau khi hoàn thiện, Sun Grand City New An Thoi hứa hẹn thay đổi diện mạo của nam đảo Ngọc một cách trọn vẹn. Vị trí của đô thị đảo nằm trong lõi trung tâm của chuỗi những khu nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí đẳng cấp nhất thế giới: Premier Village Phú Quốc Resort, Sun Premier Village The Eden Bay, cáp treo Hòn Thơm, khu vui chơi giải trí Hòn Thơm Nature Park, Kem Beach Resort, Condotel Premier Residence Phú Quốc…

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi phát triển loại hình sản phẩm chính là nhà phố thương mại với diện tích linh hoạt, mặt tiền thoáng rộng lên tới 8m. Với kỳ vọng đưa Phú Quốc trở thành Singapore của Việt Nam. Dự án được xây dựng với quy hoạch đồng bộ, đầy đủ những tiện ích ngay tại "cửa ngõ" Nam Phú Quốc nhằm phục vụ tốt nhất cho đời sống của cư dân và du khách. Đặc biệt, sự có mặt của 4 công viên theo 4 chủ đề khác nhau: Seta Park, Limoni Park, Pino Park, Riva Park kiến tạo không gian sống "xanh – sạch – đẹp".

Quỹ đất đô thị tại đảo Ngọc Phú Quốc vô cùng hạn chế, chỉ chiếm 6,54%. Chính vì thế với khu đô thị đảo đầu tiên này, tiềm năng đầu tư sinh lời dành cho các khách hàng và nhà đầu tư lớn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khách hàng được quyền sở hữu đất ở lâu dài tại căn hộ của Sun Grand City New An Thoi, có thể sử dụng khai thác cho việc kinh doanh thu về lợi nhuận lớn hơn.

Avahomes – đại lý chính thức phân phối dự án Sun Grand City New An Thoi

Avahomes vô cùng tự hào khi chính thức tham gia phân phối dự án bất động sản Sun Grand City Nam Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group khởi công xây dựng. Đội ngũ nhân viên của Avahomes luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những thông tin chi tiết, chính xác nhất liên quan đến dự án Sun Grand City New An Thoi.

Với phương châm hoạt động " Uy tín hơn vàng", Avahomes đã khẳng định được vị trí và tên tuổi của mình trên thị trường bất động sản, hoàn toàn xứng đáng là điểm đến tin cậy, là cái tên mà khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng "chọn mặt gửi vàng".

Đến với dự án Sun Grand City New An Thoi, đội ngũ nhân viên và ban lãnh đạo của Avahomes cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, chia sẻ những cơ hội đầu tư bất động sản tiềm năng thu về lợi nhuận lớn cho các khách hàng và nhà đầu tư.

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của Avahomes!