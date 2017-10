Ba tiêu chí “vàng” chọn lựa máy in doanh nghiệp

Tính bảo mật

Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp ý thức được việc bảo mật máy in quan trọng như thế nào trong kinh doanh. Anh Phương Tú, Trưởng bộ phận IT, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT cho biết: “Là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam chuyên về thiết kế, trang trí nội thất, TTT luôn chọn lựa những thương hiệu máy in danh tiếng như Canon để bảo mật các dự án và hoạt động của mình. Tính năng phân quyền của máy cho phép cụ thể từng nhân viên được in, được xem, được xóa, được sửa… với các mức độ khác nhau. Nhờ vậy, thông tin có thêm một tầng bảo mật hữu ích.”

Những dòng máy in như imageCLASS MF729Cx còn có tính năng Secure Print bảo mật các bản in. Theo đó, bản in đã gửi đến máy nhưng chỉ in ra khi người dùng nhập mã PIN trực tiếp trên máy. Điều này sẽ giúp tránh trường hợp ai khác “vô tình” nhìn thấy bản in của bạn.

Chi phí vận hành tiết kiệm

Nhiều doanh nghiệp thường nghĩ in ấn chỉ là “chuyện nhỏ” trong quá trình vận hành. Nhưng thực tế đây lại là một trong những mảng tiêu tốn nhiều chi phí. Đặc biệt là với những đơn vị cần đầu tư máy in số lượng lớn như mô hình chuỗi phòng khám DHA Medic.

Anh Công Huấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận hành chia sẻ, mỗi phòng bệnh tại DHA đều được trang bị máy in Canon PIXMA G2000 để các bác sỹ in bệnh án và trao đổi trực tiếp với bệnh nhân. Máy vừa tiết kiệm chi phí vận hành, không chiếm nhiều diện tích, vừa có khả năng in ấn rõ nét.

Tuy nhiên, tiết kiệm chi phí không đồng nghĩa với việc đầu tư các thiết bị giá rẻ, trôi nổi trên thị trường. Anh Long Thành, Tổng Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thắng Lợi Group giải thích: “Vì điều này càng khiến doanh nghiệp tốn kém nhiều hơn, nên chúng tôi luôn tìm một giải pháp in ấn toàn diện và chuyên nghiệp từ sản phẩm chính hãng”.

Từ ngày Thắng Lợi Group dùng các dòng máy in của Canon như LBP841Cdn thì việc in ấn tài liệu không còn là “gánh nặng” nữa. Máy in này giải quyết được nhu cầu in ấn của cả công ty khi vừa in văn bản đen trắng, vừa in màu được bản vẽ dự án. Bài toán chi phí nhanh chóng được giải quyết vì Canon cung cấp hộp mực dung lượng cao có thể in tới 13.000 trang (mực đen) và 16.500 trang (mực màu) nên phải rất lâu công ty mới phải tiến hành thay mực.

Đặc biệt, Canon còn đưa ra giải pháp về sử dụng mực refill hay còn gọi là mực đổ thêm chính hãng. Nhờ vậy, các doanh nghiệp vẫn có bản in đẹp nhưng chi phí vẫn thấp và tuổi thọ thiết bị kéo dài hơn.

Đa chức năng và dễ sử dụng

Với sự phát triển vượt bậc công nghệ thì máy in cho doanh nghiệp phải có nhiều tính năng thông minh để nhân viên sử dụng năng động, dễ dàng hơn. Chị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Quốc tế thuộc Đai học FPT cho biết: “Trong môi trường như giảng đường đại học thì việc trang bị máy in đa chức năng là hết sức cần thiết. Nhà trường trang bị hệ thống máy in Canon vì có thể hỗ trợ scan, photocopy tài liệu, gửi fax cùng nhiều tính năng thông minh thiết thực khác.”

Một số sản phẩm của Canon như imageCLASS MF416dw, imageCLASSS LBP251dw rất được doanh nghiệp ưa chuộng nhờ yếu tố "đa chức năng, dễ sử dụng". Các dòng máy này được chú trọng đầu tư từ mẫu mã hiện đại cho đến các tính năng như in không dây, in qua USB thumbdrive.

Nhờ vậy, người dùng có thể nhanh chóng in ấn từ điện thoại thông minh, không cần phải qua nhiều bước cài đặt máy in hoặc là phải mở máy tính lên. Hơn nữa, giao diện của các dòng máy in này không quá cầu kỳ phức tạp, lại hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, tạo được sự gần gũi với người dùng.