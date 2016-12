Bắc Cực nóng kỷ lục dịp Giáng sinh

Theo dự báo, luồng không khí ấm từ Bắc Đại Tây Dương sẽ đi qua đảo Spitsbergen để tràn về Bắc Cực. Kết quả, nhiệt độ xung quanh Bắc Cực có thể đạt đỉnh vào đêm Giáng sinh - nóng hơn 20 độ C so với mức bình quân những năm trước và có lúc vượt qua mốc 0 độ C. Trước đó, nhiệt độ ở Bắc Cực trong tháng 11 và 12 (tính đến ngày 24-12) chỉ cao hơn mức trung bình hằng năm 5 độ C.

Nhiệt độ tại Bắc Cực tăng cao kỷ lục vào Giáng sinh năm nay Ảnh: AP

TS Friederike Otto, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Biến đổi môi trường thuộc Trường ĐH Oxford (Anh), cho biết vào thời kỳ tiền công nghiệp, một đợt nắng nóng như thế là cực kỳ hiếm và chỉ xảy ra sau mỗi 1.000 năm. Ông Andrew King, nhà khoa học khí hậu tại Trường ĐH Melbourne (Úc), nhận xét đây là mức nhiệt độ rất lạ và rất khó tin vào thời điểm này trong năm. Nhà khoa học này cũng tin rằng nhiệt độ trung bình tại Bắc Cực tăng cao chắc chắn do tác động của biến đổi khí hậu.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm số lượng băng biển tại Bắc Cực năm nay thấp kỷ lục so với các năm trước, từ đó tác động tiêu cực đến thời tiết tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Chưa hết, sự biến động bất thường của nhiệt độ tại Bắc Cực còn ảnh hưởng đến thói quen di cư của các loài động vật biển có vú, trong lúc khiến nhiều tuần lộc chết hoặc lâm cảnh thiếu ăn và phá hoại môi trường sống của gấu Bắc Cực. Đáng lo ngại hơn, theo bà Otto, là nếu nhiệt độ tiếp tục gia tăng như hiện nay, các đợt nóng như trên có thể xảy ra thường xuyên hơn, gây sức ép lớn đến hệ sinh thái toàn cầu.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động