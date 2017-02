Bác thông tin thương lái Trung Quốc thao túng giá tiêu

Hiện giá tiêu trong nước đang ở mức trên dưới 120.000 đồng/kg. Như vậy nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu năm nay giảm 20.000-30.000 đồng/kg.

Một số ý kiến cho rằng giá tiêu giảm mạnh là do thương lái trong nước bắt tay thương lái Trung Quốc đầu cơ ép giá nông dân để đẩy giá tiêu xuống thấp, sau đó mua vào găm hàng đợi giá lên bán ra.

Tuy nhiên, trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, khẳng định: “Không có hiện tượng đó. Bởi người nông dân đủ thông tin thị trường để biết. Hơn nữa với tình hình hiện nay có thể nói là không ai dám đầu cơ”.

Ông Nam nhận định giá tiêu hiện nay thấp so với các vụ trước do nguồn cung vượt cầu. Cụ thể sản lượng hồ tiêu năm sau cao hơn năm trước do người dân đổ xô mở rộng, trồng mới khi thấy lợi nhuận từ cây tiêu cao hơn so với trồng các cây trồng khác.

Hơn nữa Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, khi chiếm 50% lượng hồ tiêu thương mại toàn cầu. Do vậy, chỉ cần Việt Nam tăng sản lượng, ngay sau đó, giá hồ tiêu trên thị trường thế giới sẽ có xu hướng giảm.

Ngoài yếu tố trên thì ông Nam tiết lộ nhiều thương nhân nước ngoài dựa vào thông tin không rõ ràng tồn kho tiêu một số nhà nhập khẩu trên thế giới còn nhiều nên đưa ra giá mua thấp, tác động tiêu cực đến thị trường hồ tiêu Việt Nam.

“Tuy nhiên với mức giá tiêu hiện nay, người nông dân vẫn có lợi nhuận. So sánh với cây cà phê, cao su dù chi phí tương đương nhưng lợi nhuận từ cây tiêu mang lại cao hơn nhiều. Nhu cầu sử dụng tiêu làm gia vị thế giới vẫn tăng khi thị trường thức ăn nhanh tiếp tục phát triển mở rộng hơn thì giá tiêu sẽ vẫn ở mức cao” - ông Nam nói.

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM