Bác thông tin Tổng thầu Trung Quốc đề nghị chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh - Hà Đông

Sau sự việc tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ trộm, hiện tại trên một số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin Tổng thầu EPC Trung Quốc đề nghị Ban quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) chi 1 triệu USD để sơn lại toa tàu.

Theo đó, tổng thầu sẽ sơn lại toa tàu bị vẽ trộm từ ngày 5/1 đến 5/2 bằng loại sơn đặc biệt, cao cấp và chuyên dụng.

Theo ông Phương, trách nhiệm và chi phí khôi phục lại màu sắc của đoàn tàu theo thiết kế là trách nhiệm của Tổng thầu Trung Quốc.

Cùng với đó, phần vỏ toa tàu làm bằng inox và được dán đề - can có màu xanh, không phải là nước sơn trực tiếp lên vỏ tàu. Ban Quản lý dự án đã yêu cầu Tổng thầu đưa nhà sản xuất đoàn tàu (ở Trung Quốc) sang để tìm phương án khôi phục lại.

Chi phí để khôi phục lại màu sắc đoàn tàu bị vẽ bậy không đến mức 1 triệu USD như những thông tin trên mạng.

Trước đó, ngày 26/12, nhiều công nhân đang thi công công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại khu vực ga Cát Linh bất ngờ phát hiện đoàn tàu cao tốc bị sơn, vẽ bậy chằng chịt lên phần thân và đầu đoàn tàu.

Đoàn tàu bị người lạ vẽ bẩn là HN01104. Vụ việc xảy ra khi tàu này đậu tại khu vực tầng 3 nhà ga Cát Linh.

Sau khi phát hiện sự việc, tổng thầu đã có công văn gửi Công an Hà Nội, công an các quận có dự án chạy qua hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.