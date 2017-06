Bài học đau đớn không người đàn ông nào muốn thừa nhận: Ai càng hiểu thấu càng thành công

1. Bạn sẽ thất vọng và đau lòng nhiều lần trong đời, điều quan trọng là cách bạn vượt qua

Hầu hết mọi người trải qua những thay đổi đáng kể trong độ tuổi 20, 30. Sự thay đổi về tính cách, giá trị sống và tham vọng dẫn đến nhiều sự đổ vỡ. Thay vì chịu đựng cảm giác đau khổ, hãy lập tức rút ra những bài học và dành thời gian tìm ra bạn thực sự là ai.

2. Cuộc sống sẽ khiến các mối quan hệ bạn bè xa rời dần, hãy trân trọng khi còn bên nhau

Tất cả các mối quan hệ đều có vai trò trong từng giai đoạn nhất định của cuộc sống. Một số chỉ là thoáng qua và kết thúc rất nhanh, một số trở nên gắn bó hơn với bạn. Thay vì suy nghĩ, "vì sao tình bạn lại kết thúc như vậy?", hãy trân trọng những điều tốt đẹp mối quan hệ đó đem tới và những bài học dành cho bạn.

3. Tụ tập quá mức chỉ đáp ứng nhu cầu thoát khỏi cuộc sống thực tế của bạn

Tham gia quá nhiều bữa tiệc, buổi tụ tập sẽ gây cho bạn nhiều vấn đề hơn là giải quyết các bế tắc cuộc sống. Những người thường xuyên tổ chức, tham gia tiệc tùng thường có quá nhiều "lỗ hổng" cần lấp đầy trong cuộc sống. Và nó dường như càng khiến họ bế tắc hơn.

4. Theo đuổi đam mê của bạn, dù có chuyện gì xảy ra

Không cảm giác gì tệ hơn khi phải từ bỏ chính mình. Hãy theo đuổi điều bạn thích bằng mọi cách, khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra thành tựu đẹp đẽ của bản thân.

5. Hãy là chính mình

"So sánh giết chết niềm vui", theo Mark Twain. Mọi người luôn cố gắng củng cố giá trị của mình bằng những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội. Đừng so sánh cuộc sống của mình với những góc tốt đẹp nhất của người khác. Thay vì thế, hãy so sánh với chính bạn của 1 tháng trước, 1 năm trước để có động lực cố gắng nhiều hơn.

6. Cách bạn phản ứng với cuộc sống quan trọng hơn những điều đã xảy ra

Cho dù điều gì xảy ra, cách bạn phản ứng sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Đôi khi chúng ta phải lùi lại trước khi tiến lên. Nhưng hầu hết chúng ta rất sợ phải lùi bước, như vậy họ đã đánh mất một cơ hội để tiến lên phía trước.

7. Cơ thể thay đổi theo tuổi tác, suy nghĩ cũng cần như vậy

Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, cả thể chất và tư duy của bạn. Chăm sóc sức khỏe là một ưu tiên tuyệt đối nếu bạn muốn sống đủ lâu để tận hưởng thành quả của những ngày tháng vất vả đã trải qua. Nhưng nuôi dưỡng tâm hồn và suy nghĩ cũng là điều rất cần thiết để đảm bảo cuộc sống của bạn đi theo hướng đúng đắn.

8. Đầu tư cho cuộc chơi lâu dài cho kết quả tốt hơn sự thỏa mãn tức thì

Thay vì nhảy việc liên tục để trải nghiệm, bạn nên lựa chọn một hướng đi và dành thời gian để tinh chỉnh các kỹ năng của mình. Cuộc chơi lâu dài bao giờ cũng đem lại thành tựu tốt hơn những cuộc đầu tư chớp nhoáng.

9. Đừng lãng phí thời gian, hãy ở bên gia đình

Gia đình là điều vô giá. Hãy tận dụng thời gian ở bên người thân của bạn để không phải hối tiếc.

10. Bước ra khỏi suy nghĩ của bạn và sống thực tế

Đừng lãng phí thời gian lo lắng về những gì người khác nghĩ. Những suy nghĩ của bạn chỉ là kịch bản của bộ não, và chúng chỉ lãng phí các nguồn lực bạn có thể sử dụng để phát triển bản thân, tận hưởng các giá trị của chính mình. Mơ mộng không đem lại hạnh phúc thực sự, chỉ khi vượt qua những điều khó khăn thực sự bạn mới có được điều đó.

Thu Hoài

INC