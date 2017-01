Bài toán chinh phục thị trường SUV của hãng xe Nhật Isuzu

Có những góp ý chân thành dưới góc độ nhu cầu, kinh nghiệm cá nhân về hệ thống bảo dưỡng, nội thất… nhưng cũng có những lời khen dành cho sự cải tiến đáng ghi nhận của dòng xe này so với các mẫu khác cùng phân khúc về độ an toàn, cách âm, kiểu dáng. Tất cả góp phần vẽ nên “bức tranh” hiện tại của mu-X tại thị trường Việt Nam.

Bài toán “thách thức, lo lắng và thực tế”

Khách hàng chuộng mu-X khá đặc biệt. Họ chủ yếu là doanh nghiệp, hộ gia đình trẻ đã từng sử dụng qua các dòng xe trước đây của Isuzu. Không chỉ thế, số đông đặt 3 yếu tố: an toàn, bền bỉ và tiết kiệm lên hàng đầu khi chọn xe cũng dành sự ưu ái cho dòng xe này.

Với những khách hàng “ruột” của Isuzu, họ kỳ vọng phiên bản SUV mới phải khắc phục được các nhược điểm về độ ồn của động cơ, thiết kế chưa bắt mắt và sang trọng. Ngoài ra, mu-X còn phải tạo được sự vượt trội với các đối thủ cùng phân khúc như Fortuner, Mazda CX-5,... Nhất là sau sự kiện ra mắt thành công tại Thái Lan vào tháng 3/2015, người tiêu dùng Việt Nam không khỏi tò mò lẫn băn khoăn: liệu mu-X có phải là một chiếc xe đáng mua như ở nước bạn?

Riêng với những khách hàng mới, họ quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm khác biệt mà mu-X mang lại. Đa số người sử dụng cũng băn khoăn về việc độ nhận biết của dòng xe này trên thị trường chưa cao. Mặt khác, từ trước đến nay, thương hiệu Isuzu gây ấn tượng quá mạnh với những dòng xe tải, xe đầu kéo “xù xì”, bền bỉ và mạnh mẽ. Thị trường chưa thực sự hiểu rõ được dòng xe SUV của Isuzu liệu có vượt qua cái bóng của dòng xe thương mại để khẳng định được vị trí cao trong phân khúc xe gia đình?

Tất cả tạo nên bài toán “khó nhằn” cho Isuzu trên chặng đường chinh phục thị trường SUV. Tuy nhiên, hãng xe này này dần tìm được lời giải khi chính khách hàng trải nghiệm thực tế đưa ra những nhận xét khách quan.

“Lời giải” từ những thực nghiệm

Là người sử dụng qua nhiều dòng xe từ Châu Á đến Châu Âu, anh Nguyễn Thanh Tuấn (Q.Bình Tân, TP.HCM) nói: “Hiện nay, vấn đề thương hiệu chỉ là một phần trong quyết định mua xe của người Việt. Nhu cầu, khả năng kinh tế, hiểu biết về xe như thế nào sẽ ảnh hưởng đến việc chọn xe như thế đó. Với tôi, tôi nghĩ đến chuyện đường dài nên quyết định mua mu-X ngay khi mới ra mắt. Bởi nếu chọn xe để mua đi bán lại, sợ lỗ vốn vì thương hiệu không phổ biến đã là một suy nghĩ lỗi thời. Một chiếc xe giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng lên đến cả trăm triệu/năm đã là một khoảng lời lớn rồi.”

Anh Lê Văn Tùng hiện sở hữu mu-X trắng ngọc trai với dàn nội ngoại thất được anh “độ” lại khá bắt mắt và hầm hố.

Đồng quan điểm, anh Lê Văn Tùng (huyện Củ Chi, TP.HCM) không ngại ngần dành lời khen cho “cô vợ mới” mu-X màu trắng 3.0L AT của mình: “Khi chọn một chiếc xe, tôi quan tâm đến độ đầm, việc tiết kiệm nhiên liệu và không gian phải rộng rãi để phục vụ cho việc đi xa. Với kinh nghiệm lái xe gần 40 năm, tôi đã sử dụng nhiều dòng xe nhưng cảm thấy hài lòng với mu-X nhất, độ cách âm con này cũng tốt không thua gì máy xăng. Tôi đã giới thiệu cho 3-4 người bạn mua mu-X rồi đấy.”

Anh Nguyễn Thế Tâm (ngụ tại Q.2, TP.HCM) cũng nhận định: “Chính tay trải nghiệm dòng xe này hơn 3 tháng qua, tôi nhận thấy xe không ồn như nhiều người đồn thổi trên mạng. Còn về thiết kế, người khác thì không biết thế nào, chứ tôi thì thấy xe rất đẹp, ra đường nhiều người hỏi thăm lắm. Sau mấy tháng sử dụng thì đúng là chiếc xe này không làm tôi thất vọng”.

Hay với anh Nguyễn Duy Tín (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), anh chỉ đơn giản kết luận: “Với tôi, chẳng có gì quan trọng hơn sự an toàn cho bản thân và gia đình. Thế nên, mu-X chính là sự lựa chọn đúng đắn.”

Nhận xét đa chiều của khách hàng là bàn đạp giúp Isuzu phát triển những bước đi hợp lý hơn để chinh phục người tiêu dùng Việt.

Ngoài vấn đề tiết kiệm, bền bỉ giúp khách hàng giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng; người am hiểu thị trường ô tô còn đánh giá cao dòng xe này ở chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chưa kể, mu-X trang bị gần như hoàn chỉnh các hệ thống an toàn hiện đại. Đây là những lý do khiến nhiều người tin tưởng ký kết hợp đồng đặt xe ngay với các đại lý.

Sau 4 tháng ra mắt, khó có thể phủ nhận rằng mu-X đã mang đến sự hài lòng cho khách hàng và phần nào mở ra “nút thắt” lo ngại của thị trường. Có thể, với những tín hiệu khả quan, Isuzu đã có được bàn đạp vững chắc để khẳng định mình trong phân khúc SUV ở Việt Nam.

Để phần nào phục vụ khách hàng tốt hơn, từ ngày 4/1 đến 31/1, hãng xe này sẽ tung ra chương trình khuyến mãi tặng kèm bảo hiểm vật chất thân xe 12 tháng khi mua SUV mu-X và bán tải D-MAX. Điều này thể hiện rõ sự tri ân và quyết tâm của Isuzu khi muốn trở thành “người đồng hành” của người tiêu dùng Việt.

A.D

Theo Trí thức trẻ