Bamboo Airways sẽ thuê 3 máy bay A320 NEO chưa qua sử dụng của Gy Aviation

CTCP Tập đoàn FLC vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) thuê tàu bay, ký kết hợp đồng thuê tàu bay và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại các thời điểm.



Nội dung chính, Bamboo Airways sẽ thuê 3 tàu bay A320 NEO chưa qua sử dụng của đơn vị cho thuê là Gy Aviation Lease 1813 Co., Limited, Gy Aviation Lease 1814 Co., Limited và Gy Aviation Lease 1815 Co., Limited hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào được các đơn vị trên chỉ định tại từng thời điểm.

Thời hạn hợp đồng thuê 12 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

Tại hội thảo "Phát triển hàng không – Chắp cánh du lịch Việt Nam" do Tạp chí diễn đàn đầu tư tổ chức chiều 26/7/2018, phát biểu bên lề hội nghị, ông Đặng Tất Thắng, CEO của Bamboo Airways cho biết, ngày 10/10 máy bay của hãng sẽ cất cánh.

Sau 4 năm chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo mô hình các hãng hàng không trên thị trường, ngày 18/8/2018 Tập đoàn FLC đã chính thức ra mắt và giới thiệu Hãng hàng không Bamboo Airways.

Trước đó, để phục vụ cho hoạt động bay, tháng 3/2018, Tập đoàn FLC đã ký thỏa thuận mua 24 máy bay A321 NEO của Airbus. Đến tháng 6/2018, FLC tiếp tục ký kết thỏa thuận mua 20 máy bay 787-9 Dreamliner của Boeing.