Bạn bảo đây là thói xấu, khoa học gọi đó là thiên tài

Chẳng ai hoàn hảo cả. Là người, ai cũng có một vài thói quen không được tốt lắm trong mắt người khác.

Tất nhiên, nếu thói quen ấy được duy trì trong thời gian dài và ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc thì bạn nên sửa đổi. Tuy nhiên, có một số thói quen xấu, ở một mức độ nào đó lại cho thấy bạn có một trí tuệ khác biệt, thông minh hơn người bình thường.

Dưới đây là một số thói quen tưởng như rất xấu, nhưng được khoa học công nhận là những dấu hiệu tiềm ẩn cho một người thông minh, thậm chí là thiên tài.

1. Thích trì hoãn

Đây thực ra là một thói quen cực xấu. Sự trì hoãn có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội tốt và hiếm có trong cuộc sống. Và chỉ cần dạo qua một vòng Internet, bạn sẽ thấy nhan nhản những bí kíp giúp bản thân thoát khỏi thói quen này.

Tuy nhiên giáo sư Adam Grant từ ĐH Wharton thì cho rằng, vấn đề ở đây là bạn quan niệm sự trì hoãn như thế nào. Nếu trì hoãn vì lười biếng, điều đó là không nên. Nhưng nếu trì hoãn để chờ đến một thời điểm thực sự thích hợp, đó lại là quyết định của một thiên tài.

Tí nữa tính đi...

Trên thực tế, Grant đã từng có một nghiên cứu cho thấy việc trì hoãn có thể gia tăng sự sáng tạo, giúp bản thân có thể hình thành những ý tưởng lớn hơn, xuất sắc hơn. Đó chính là trường hợp đã xảy ra với Steve Jobs, cố CEO của Apple.

"Steve Jobs dành thời gian để nghiên cứu những hướng đi mới, những ý tưởng mới, thay vì tiếp cận những giải pháp quá truyền thống, quá rõ ràng, quá quen thuộc" - Grant chia sẻ.

2. Đi muộn

Đi muộn là một thói quen chắc chắn không tốt. Nó ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân bạn trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, giống như việc bạn không tôn trọng họ vậy.

Nhưng việc đi muộn cũng có điểm tốt. Theo Dianaa DeLonzor - tác giả cuốn "Never Be Late Again" cho rằng những người hay trễ giờ có thường lạc quan, yêu đời và luôn mong muốn những điều tốt nhất.

Họ có thể trở nên kém thực tế, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự sáng tạo rất cao.

3. Nhai kẹo cao su

Nếu nhai mọi lúc mọi nơi: khi phỏng vấn, khi làm việc với khách hàng... thì đây là một thói quen rất thô lỗ. Nhưng khi ngồi một mình, thói quen này sẽ phát huy tác dụng rất triệt để.

Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc nhai kẹo cao su sẽ làm tăng mức độ thư giãn và năng suất cũng như hiệu quả làm việc. Ngoài ra, những người có thói quen nhai kẹo cũng cho kết quả cao hơn khi làm test IQ.

4. Bàn làm việc bừa bộn

Một góc làm việc gọn gàng bao giờ cũng tốt hơn, nhưng không có nghĩa việc để bàn làm việc bừa bộn đã hoàn toàn xấu, miễn sự bề bộn ấy không gây ảnh hưởng đến người khác.

Theo một nghiên cứu từ ĐH Groningen (Hà Lan), những người có bàn làm việc bừa bộn thường có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, và có thể làm việc với năng suất rất cao.

Nhưng tất nhiên, điều này chỉ đúng với những trường hợp không quá bừa bộn thôi.

5. Hay mơ mộng

Mơ mộng giữa ban ngày hẳn là không hay, vì nó khiến bạn trở nên thiếu tập trung, làm giảm năng suất công việc.

Nhưng thực ra, nếu tập trung quá cũng dở, vì bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt, tù túng. Và theo một nghiên cứu vào năm 2010, thi thoảng dành vài phút nghĩ ngợi, mộng mơ lung tung sẽ giúp bạn đẩy mạnh tư duy, năng suất và khả năng sáng tạo.

Vậy nên nếu có thói quen mộng mơ như vậy, rõ ràng bạn thông minh hơn người.

