Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, chi 8 USD tỷ xây tường biên giới khiến Tổng thống Trump bị kiện

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và dùng 8 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới. Tuy nhiên, động thái này ngay lập tức gặp phải những phản ứng. Public Citizen, một tổ chức độc lập bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã đệ đơn khiếu nại thay cho một quỹ bảo tồn thiên nhiên và 3 chủ đất ở miền nam Texas, những người cho rằng bức tường biên giới sẽ khiến bất động sản của họ mát giá trị.



Đây là đơn kiện đầu tiên nhằm vào quyết định mới của Tổng thống Trump khi ông nỗ lực vượt qua sự ngăn cản ở Quốc hội để hiện thực hóa lời hứa xây dựng hàng rào biên giới hàng chục tỷ USD dọc theo biên giới Mỹ - Mexico. Dự kiến, sẽ có nhiều hơn nữa các động thái pháp lý nhằm vào quyết định của ông Trump.

Public Citizen cáo buộc quyết định của Tổng thống Trump không phải là một tình huống khẩn cấp mà chỉ phản ánh sự bất đồng kéo dài giữa ông Trump và Quốc hội về việc có nên xây dựng bức tương biên giới hay không. Sự bất đồng đó không phải là trường hợp khẩn cấp để Tổng thống có thể đơn phương ra quyết định. Khiếu nại này đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang Washington.

Trong bài phát biểu công bố việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và khoản ngân sách xây tường biên giới, Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng ông đã dự kiến việc quyết định của mình phải đối mặt với các khiếu nại pháp lý tại tòa án. Tuy nhiên, ông Trump tin rằng cuối cùng ông sẽ thắng thế.

"Tôi thực sự không cần thiết phải làm điều này. Tôi chỉ muốn mọi thứ được hoàn tất nhanh hơn", ông Trump nói về quyết định của mình và bức tường biên giới.

Tổng chưởng lý ở các tiểu bang như California, Nevada, New Mexico, New York và nhiều nơi khác cũng dự kiến mang đến nhiều thách thức pháp lý. Hạ viện Mỹ, vốn do đảng Dân chủ kiểm soát, cũng đam xem xét các động thái để chống lại quyết định của ông Trump.

Theo ông Trump, số tiền 8 tỷ USD cho bức tường biên giới bao gồm 1,375 tỷ USD cho hàng rào ở Texas, 600 triệu USD từ quỹ chống ma túy của Bộ Tài chính, 2,5 tỷ USD từ chương trình chống ma túy của Bộ Quốc phòng và 3,5 tỷ USD từ ngân sách xây dựng quốc phòng sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump.

Cũng trong sự kiện diễn ra ngày 15/2, Tổng thống Trump đã ký dự thảo ngân sách do các lãnh đạo của cả hai đảng ở Quốc hội đàm phán. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ sẽ không rơi trở lại tình trạng đóng cửa, vốn kéo dài tới 35 ngày, vài tuần trước đó.