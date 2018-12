Bạn có biết, đâu là độ tuổi kiếm được nhiều nhất tiền trong sự nghiệp không? Câu trả lời là con số khác xa giữa đàn ông và phụ nữ

Theo hãng nghiên cứu tiền lương PayScale, những người làm việc full-time với bằng cử nhân có xu hướng kiếm được nhiều tiền nhất ở độ tuổi 40 và 50.



Tuy nhiên, PayScale cũng nhận thấy rằng việc bạn kiếm được nhiều tiền nhất trong sự nghiệp phụ thuộc vào giới tính của bạn: Tăng trưởng lương cho phụ nữ có trình độ đại học về cơ bản dừng ở độ tuổi 40. Đối với đàn ông có trình độ đại học, tiền lương tiếp tục tăng thêm một thập kỷ nữa và đạt đỉnh điểm vào đầu những năm 50 tuổi.

Sinh viên nam tốt nghiệp đại học thường kiếm được nhiều tiền hơn khi mới bắt đầu: Họ mang về cho mình mức lương trung bình là 50.700 đô la ở tuổi 22, trong khi các sinh viên nữ ra trường kiếm được 39.500 đô la mỗi năm, với mức chênh lệch là 11.200 đô la.

Từ 22 đến 33 tuổi, lương của phụ nữ thực sự tăng nhanh hơn nam giới một chút. Tuy nhiên, khi đến tuổi 34, mức tăng trưởng thu nhập của phụ nữ bắt đầu chậm lại trong khi nam giới vẫn ổn định.

Ở tuổi 41, những người phụ nữ có trình độ đại học nhận thấy mức lương của họ lên tới khoảng 61.000 đô la. Trong khi đó, đàn ông tiếp tục thấy tăng lên cho đến năm 53 tuổi, tại thời điểm đó họ kiếm được khoảng 95.000 đô la.

PayScale đã khảo sát 972.788 công nhân Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 7 năm 2018 và thu được kết quả thu nhập trung bình theo độ tuổi và giới tính cho người lao động toàn thời gian có bằng cử nhân như sau:



Bảng thu nhập trung bình theo độ tuổi và giới tính

"Khoảng cách nhỏ nhất về tiền lương giữa hai giới xảy ra ở tuổi 25 và lớn nhất ở tuổi 54 (khi người đàn ông điển hình kiếm được nhiều hơn 32.800 đô la so với phụ nữ)", theo báo cáo của Payscale.

Tuy nhiên, dữ liệu "chỉ đại diện cho tiền lương của những người nằm trong lực lượng lao động", PayScale lưu ý. "Việc giảm lương cho cả hai giới trên 60 tuổi có khả năng là do lực lượng lao động nghỉ hưu."

Lý do chính khiến nam giới tiếp tục thấy tăng trưởng lương đáng kể sau này trong sự nghiệp của mình so với phụ nữ là do họ "lựa chọn công việc" – nhà kinh tế trưởng Katie Bardaro của PayScale nói với CNBC. "Những công việc phổ biến hơn đối với nam giới có xu hướng tăng lương thực tế lâu hơn, như các nhà phát triển phần mềm hay các vị trí kỹ thuật" - cô nói. "Trong khi các công việc phổ biến hơn đối với phụ nữ như giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên xã hội, nhân viên quản trị,… có xu hướng tăng trưởng lương thực tế ngắn hơn".

Bardaro lưu ý rằng thu nhập của nam giới cũng bị "tròng trành" khoảng 10 đến 20 năm trước khi nghỉ hưu: "Mức độ tăng trưởng lương của nam giới dừng lại thực sự chỉ cho thấy rằng họ đã ‘chạm nóc’ trong sự nghiệp của mình và rất khó để vượt qua được nữa".