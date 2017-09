Bạn đang tự phá hủy cơ hội làm giàu của bản thân vì 5 hành vi chủ chốt này!

Cố vấn kế toán tài chính Douglas Obey cũng có quan điểm tương tự với triệu phú Steve Siebold. Douglas Obey đã trình bày rõ ràng trong cuốn sách “Money & The Human Condition” (tam dịch” Tiền và Điều kiện con người) của ông rằng, người có điều kiện sống trung bình và thấp thường do họ tự phá hoại tâm lý của bản thân, khiến họ không thể trở nên giàu có.

Sau nhiều năm nghiên cứu cùng với kinh nghiệm thực tiễn của mình, ông cho biết có 5 hành vi, thói quen và suy nghĩ là nguyên nhân chủ chốt ngăn cản sự thành công và khả năng làm giàu của con người.

Kết bạn với người tiêu cực

“Chọn bạn mà chơi” là câu nói luôn đúng với mọi tình huống, lĩnh vực. Để chứng minh điều này, ông Thomas C.Corley, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về người giàu có chia sẻ trong cuốn sách “Change Your Habits, Change Your Life” (tạm dịch: Thay đổi thói quen, Thay đổi cuộc sống) rằng, những triệu phú tự thân trên thế giới đặc biệt quan tâm đến người bạn thành công trong mối liên kết của họ.

Những người giàu thường có mục đích, định hướng rất tích cực, lạc quan và có tầm nhìn xa trông rộng. Thực tế chứng minh, mạng lưới bạn bè của người thành công đều là những người có quyền thế, địa vị và giàu có. Khi giao tiếp với những người thành công, họ sẽ học hỏi được những kinh nghiệm quý giá, nhận được những lời khuyên, tư vấn chân thành có ích cho sự nghiệp và cuộc sống.

Một số chuyên gia còn tuyên bố những người bạn mà doanh nhân kết giao còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tài sản của họ. Bởi khi kết giao với những nhân vật tầm cỡ thì họ sẽ có được nhiều cơ hội để hợp tác cùng phát triển sự nghiệp.

Thích công việc và mức lương ổn định

Hầu hết mọi người đều mong muốn tìm được một công việc với mức lương ổn định đảm bảo cuộc sống. Nhưng ít người biết rằng nhiều doanh nhân giàu có trên thế giới từng từ bỏ mức lương làm thuê theo giờ để khởi nghiệp lại từ đầu. Họ không bao giờ chấp nhận sự ổn định bởi bản tính muốn vượt qua những thách thức. Kết quả, họ thường tự kinh doanh hoặc có xu hướng đa dạng hóa đầu tư để mở rộng thu nhập.

“Cũng có nhân vật tầm cỡ thế giới dành phần lớn thời gian và tâm huyết cống hiến để nhận được mức lương ổn định, tất nhiên con số không nhỏ. Nhưng phần lớn người giàu có thường lựa chọn con đường đa dạng hóa đầu tư để làm thịnh vượng gia sản”, triệu phú Steve Siebold cho biết người tự biết làm chủ con đường kinh doanh và sự nghiệp sẽ nhanh chóng giàu có.

Sử dụng ngôn ngữ tiêu cực

Những lời bạn nói ra với chính bản thân sẽ quyết định thái độ và hành động của bạn. Tương lai sẽ được quyết định bởi những suy nghĩ và ngôn ngữ. Thái độ, ngôn ngữ hay từng cử chỉ của con người đều thể hiện sự khác biệt giữa cuộc sống giàu - nghèo. Muốn thành công thì phải học cách sử dụng ngôn ngữ của người thành công. Nếu bạn muốn sống trong tầng lớp những người giàu có thì phải hành sử như một người văn minh, lịch sự. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc sử dụng ngôn ngữ và cách giao tiếp theo chuẩn mực đạo đức, văn hóa.

Tại sao các doanh nhân thành đạt, nhà lãnh đạo lại có những bài phát biểu truyền cảm hứng đến như vậy? Đơn giản là bởi cách giao tiếp, ngôn ngữ hay các ứng xử của họ đều thể hiện được học thức và tài năng khiến người nghe phải ngưỡng mộ.

Luôn ở khu vực an toàn

Những người ở tầng lớp trung lưu thường thích sự thoải mái và an toàn. Nhưng trái lại, người giàu lại bị kích thích bởi những thách thức và sự mới mẻ. Bước ra khỏi khu vực an toàn có nghĩa là bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Ngay cả khi có gặp rủi ro thì đó cũng không phải là thất bại hoàn toàn. Bởi bạn sẽ rút ra được những bài học, kinh nghiệm xương máu mà không mạnh dạn thử thách bản thân thì sẽ không bao giờ biết được. Tư tưởng này chính là điểm khác biệt lớn giữa những triệu phú, tỷ phú thể giới và phần đông người còn lại.

Suy nghĩ giàu là do may mắn

Tất nhiên, có người bất ngờ trở nên giàu có do may mắn. Nhưng số người như vậy là cực kì hiếm. Nếu cứ suy nghĩ giàu có là do may mắn thì có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có thật sự. “Mọi người thường cho rằng họ không giàu có vì không may mắn. Chính suy nghĩ đó đã ngăn cản họ phát huy tối đa năng lực của mình. Sự thật là ở các nước tư bản, bạn có mọi quyền được giàu có nếu tạo ra giá trị to lớn cho người khác”, ông Siebold nói.

Muốn làm giàu, trước hết hãy tự hỏi bản thân vì sao người khác giàu có được mà tôi lại không thể? Tại sao họ có thể thành công và giúp đỡ cho cộng đồng, xã hội phát triển? Đó cũng chính là suy nghĩ của các triệu phú và tỷ phú thế giới mà bạn cần phải học hỏi nếu thật sự có bản lĩnh làm giàu.