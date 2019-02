Bạn đắt giá bao nhiêu tại công ty? Công thức đơn giản của chuyên gia nhân sự có thể giúp bạn nhận biết nguy cơ sắp mất việc

Bất kể bạn nghĩ công việc của mình an toàn đến mức nào, chuyên gia quản trị nhân sự, tác giả sách bán chạy Suzy Welch nói rằng, điều quan trọng nhất là thường xuyên đảm bảo vị trí của bạn một cách chuyên nghiệp.

"Nếu tôi có thể có một siêu năng lực, tôi sẽ yêu cầu khả năng dự đoán khi nào ai đó sắp bị sa thải", Suzy Welch chia sẻ với CNBC.

Welch nói rằng, sau khi chứng kiến một đợt sa thải lớn tại công ty đầu tiên, cô phát hiện ra một công thức dự đoán chính xác ai sẽ ở lại và ai sẽ là người ra đi: "Tôi gọi nó là ROI (hệ số thu nhập trên mức đầu tư) cá nhân. Nó rất đơn giản và bạn có thể tính toán nó cho chính mình ngay bây giờ".

Chuyên gia quản trị nhân sự Suzy Welch.

Để xác định mức độ an toàn của bạn, Welch nói rằng: "Bạn cần chia tiền lương và lợi ích của mình - chi phí công ty chi trả cho bạn và giá trị bạn tạo ra. Con số càng cao thì vị trí của bạn càng an toàn. Nếu kết quả là số 2, bạn ở mức an toàn, số 5 thì tốt hơn, còn nếu là 10 thì bạn thực sự là một "nhân tài" công ty cần giữ chân".

Đây là một ví dụ, giả sử bạn kiếm được 150.000 USD/năm. Nếu doanh thu hàng năm cho dòng sản phẩm mà bạn phụ trách là khoảng 5 triệu USD thì ROI cá nhân của bạn sẽ vào khoảng 33. Loại bỏ những lỗi lầm lớn trong công việc, về cơ bản bạn sẽ không phải đối tượng bị sa thải nếu như công ty muốn cắt giảm nhân sự.

Mặt khác, nếu bạn kiếm được 250.0000 USD/năm và bạn chỉ tạo ra doanh thu trị giá 150.000 USD, thì ROI cá nhân của bạn chỉ khoảng 0,5. Lúc này, bạn nên lo lắng cho tương lai của mình tại công ty này.

Theo Welch, bạn có thể áp dụng phép tính này đối với bất kỳ loại công việc nào, ngay cả khi bạn làm việc ở vị trí nhân sự hay bộ phận hỗ trợ. Mỗi tổ chức đều có những người đang tính toán ROI cá nhân của bạn.

"Kinh doanh là kinh doanh. Tùy vào hiện trạng công ty, những người không thể tạo ra giá trị tương xứng với chi phí là mục tiêu để loại bỏ", Welch nói. Bà đã học được công thức tính toán này khi chứng kiến rất nhiều người trải qua cú sốc bị sa thải. Lý do họ không nhận ra điều đó trước là bởi họ đã không thực hiện phép tính ROI cá nhân rất đơn giản này.

"Kết quả có thể không chính xác hoàn toàn, nhưng một con số ước tính cũng có ích. Và rõ ràng là bạn có thể thực hiện phép tính này một cách đơn giản để nhận biết, đánh giá vị trí của mình trong một tập thể. Từ đó, bạn có thể lên kế hoạch điều chỉnh hiệu quả công việc hay có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai", chuyên gia Suzy Welch khẳng định.