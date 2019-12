Bàn giao dãy shophouse mặt tiền đường 38m, chủ đầu tư Casamia Hội An tung chính sách bất ngờ hỗ trợ chủ sở hữu

Chính sách ưu đãi cho khách nhận bàn giao – đồng hành cùng cư dân mang lại thành công lớn

Với 100% sản phẩm shophouse đã có chủ sở hữu và sắp được bàn giao, việc hỗ trợ tối ưu nguồn thu từ shophouse là hướng đi tích cực được chủ đầu tư Casamia Hội An triển khai nhằm đồng hành cùng các nhà đầu tư trong thời gian đầu phân khu đi vào hoạt động. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp nhà đầu tư giải quyết được bài toán cân đối dòng tiền trong quá trình cho thuê hoặc kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đưa vào hoạt động đối với dãy nhà phố hai mặt tiền này.

Theo đó, chủ đầu tư Đạt Phương hỗ trợ phần giá thuê shophouse thương mại với tổng giá trị hàng tỷ đồng cho mỗi chủ sở hữu, tương đương thời gian cho thuê tới 24 tháng. Điều kiện áp dụng dành cho đối tượng khách hàng tham gia nhận bàn giao shophouse đúng hạn theo thông báo của chủ đầu tư (dự kiến trước ngày 31/12/2019) và thi công hoàn thiện nội thất trước ngày 30/6/2020. Toàn bộ số tiền hỗ trợ giá thuê sẽ được chủ đầu tư tạm ứng và thanh toán cho khách hàng kể từ khi khách hàng bắt đầu thi công đến khi hoàn thiện xong nội thất. Với việc áp dụng chính sách hỗ trợ giá thuê đặc biệt, chủ đầu tư đã chung tay cùng các nhà đầu tư thức cấp thúc đẩy giá trị thương mại cho các sản phẩm shophouse, từ đó hình thành nên khu phố mua sắm sầm uất bậc nhất khu vực nằm trên tuyến đường 38m quan trọng nhất của Hội An chuẩn bị được khai thông.

Shophouse là điểm sáng đầu tư tại Casamia Hội An

Được giới thiệu ra thị trường trong ngày 23/3/2019, shophouse Casamia Hội An đã tạo nên nhiều bất ngờ cho các nhà đầu tư trên tại thị trường bất động sản du lịch nhờ vị trí chiến lược cùng kiến trúc ấn tượng đậm chất Hội An. Phân khu shophouse được quy hoạch nằm trên trục đường 38m đoạn nối từ dự án tới cầu Cửa Đại vốn là tuyến du lịch huyết mạch của Hội An. Trong bối cảnh Hội An đang áp dụng chính sách hạn chế lượng xe lưu thông trực tiếp bên trong khu vực phố cổ, với vị trí này dự án sẽ thúc đẩy nhu cầu lưu trú của du khách, từ đó thúc đẩy giao thương cho khu vực shophouse.

Shophouse Casamia sở hữu vị trí chiến lược trên trục giao thông liên vùng

Nằm liền kề hệ thống dịch vụ, tiện ích nội khu dự án; nằm trên trục đường dẫn đến bến du thuyền trung tâm - điểm trung chuyển tham quan đến Rừng Dừa Bảy Mẫu và Cù Lao Chàm; shophouse Casamia còn giữ vai trò đặc biệt bởi nằm trên toàn tuyến du lịch từ Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ, giúp chủ sở hữu có thể khai thác loại hình nhà phố thương mại này với đa dạng loại hình dịch vụ và đưa vào kinh doanh ngay lập tức.

Hạ tầng giao thông luôn được xem là đòn bẩy quan trọng tạo nên giá trị cho bất động sản. Tại thị trường mới nổi như Hội An, hệ thống giao thông đồng bộ càng có vai trò quan trọng thúc đẩy các dự án nghỉ dưỡng phát triển, từ đó tạo nên không gian nghỉ dưỡng, mua sắm nhiều trải nghiệm dành cho du khách. Vào thời điểm ngành du lịch và kinh tế khu vực Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ được tạo điều kiện thuận lợi về chính sách để phát triển, bộ mặt đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mới đây, thông tin tuyến đường 38m chuẩn bị được khai thông không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế vùng mà còn tạo ra lợi thế vượt trội đối với shophouse Casamia Hội An.

Sản phẩm với thiết kế linh hoạt giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư

Sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, shophouse Casamia còn được giới đầu tư đánh giá cao khi được thiết kế không gian sử dụng độc lập. Với lối cầu thang lên tầng trên tách biệt với cửa hàng bên dưới, mỗi chủ nhân có thể cho thuê hoặc tự kinh doanh với 3 gian hàng khác nhau. Kích hoạt cùng lúc 3 nguồn lợi, shophouse Casamia là bảo chứng cho khả năng kiến tạo dòng tiền, lợi nhuận và khả năng gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư. Từ mục tiêu tối đa hóa các mục đích vừa ở vừa kinh doanh, vừa ở vừa cho thuê, cho thuê; đi kèm theo chính sách ưu đãi mới đang được chủ đầu tư áp dụng sẽ là cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư khi bắt tay vào hoàn thiện sản phẩm và thời gian đầu khởi hành.

Thông tin mới nhất được đại diện chủ đầu tư công bố, dự kiến ngày 21/12 tới sẽ bàn giao các phân khu SL3, SL5, Shophouse tới tay các chủ nhân đầu tiên của dự án.

